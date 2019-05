Erica Piamonte eliminata?/ Scoppia l’amore con Gateano (Grande Fratello 16)

Erica Piamonte ha scelto di chiudere la porta alle polemiche scoppiate nell’ultima diretta del Grande Fratello 2019. Anche se la conduttrice ha preferito non replicare le parole di Gaetano Arena, la ragazza si è sentita umiliata nel sapere che il ragazzo ha fatto degli apprezzamenti pesanti nei suoi confronti ed ha parlato di particolari fin troppo intimi con diversi concorrenti della Casa. Hanno già avuto modo di chiarire tutto: Erica, che nel frattempo nutre un profondo affetto per Gianmarco Onestini, ha deciso di mettere i “puntini sulle i”. Sicura che Gaetano sia molto di più di quel ragazzo dedito alle chiacchiere da bar in piena diretta nazionale. E così complice anche il gioco di baci indetto dalla produzione, i due ragazzi sono finiti per baciarsi di nuovo a distanza di pochi giorni dal confronto. La scusa ovviamente è stata la possibilità di perdere i 40 euro previsti per il bonus. Clicca qui per guardare il video di Erica Piamonte e Gaetano Arena.

Erica Piamonte eliminata? Baci a non finire con Gaetano Arena

Baci a non finire fra Erica Piamonte e Gaetano Arena, entrambi in nomination questa settimana. Il Grande Fratello 2019 ha dato la possibilità ai due ragazzi di ritrovare l’accordo iniziale e non è escluso che l’improvviso scoppio di passione possa essere rinato anche grazie alla paura di uscire dal gioco. Un dubbio lecito se si pensa ad Arena, che fino a qualche giorno fa sembrava sicuro di non provare nulla di non fisico per la bella toscana. Meno forse per quest’ultima, a perenne caccia di un amore folle da vivere dentro e fuori la Casa. Forse all’inizio del suo arrivo nel reality non ci avremmo scommesso troppo nel fatto che sarebbe rimasta così a lungo nel gioco. Ed invece Erica riesce a stupire tutti, persino chi non la vede ancora di buon occhio. Grandi applausi anche per il discorsetto fatto a Michael Terlizzi, a caccia di una motivazione per la recente nomination. La Piamonte infatti ha ribadito ancora che uno dei problemi è la sua ansia nel trovare una risposta a tutto, chiedere con insistenza conferme. Fino allo sfinimento, come gli ha fatto notare Erica in settimana.

Divisa ancora tra Gaetano e Gianmarco?

Erica Piamonte è ormai divisa fra Gaetano Arena e Gianmarco Onestini. Molti spettatori del Grande Fratello 2019 vorrebbero che la ragazza decidesse di chiudere la parentesi con il modello napoletano e volasse fra le braccia del fratello di Luca Onestini. Cosa che avviene sempre nel momento stesso in cui Arena non circola nelle sue dirette vicinanze. Per questo secondo alcuni in realtà la ragazza sarebbe più interessata ad Onestini, con cui c’è sempre stata una complicità particolare, rispetto a quanto lo sia di un Gaetano che potrebbe regalarle tante delusioni. Le coppie nate nella Casa per ora non hanno avuto la fortuna sperata e il cielo per Erica non potrebbe che essere più nero. Dovremo però aspettare il risultato del televoto di stasera per comprendere meglio se fra Arena e la Piamonte ci sarà un’altra settimana di passione oppure se sfumerà tutto all’improvviso. In caso di esito negativo, non è escluso che Onestini ritorni alla ribalta per la ragazza. Ci sono forti probabilità infatti che Gaetano non riesca a conquistare il pubblico e rimanere ancora in gioco.



