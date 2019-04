Erica Piamonte/ Innamorata di Gennaro Lillio, lo conquisterà? (Grande Fratello 16)

Vola di fiore in fiore l’instancabile Erica Piamonte, che al Grande Fratello 2019 sembra a caccia di un fidanzato. Dopo aver confidato a Gianmarco Onestini di avere un interesse nei confronti di Daniele Dal Moro, la ragazza ha deciso di alzare bandiera bianca ed approfittare degli ultimi litigi avvenuti nella Casa. Preso di mira Gennaro Lillio, Erica non è riuscita a far scattare il suo piano seduttivo. Francesca De Andrè le ha suggerito di non avere alcune pretese ed aspettative nei confronti del ragazzo. Anche se Mila Suarez sembra aver rovinato con le sue mani il rapporto con il napoletano, l’ombra della fashion blogger continua ad incombere sui tentativi di Erica di conquistare Gennaro. Come ha raccontato all’amica Ivana Icardi, non è riuscita a spingersi oltre ad un bacio sul dorso della mano, soprattutto perché il ragazzo ha preferito poi chiarire ancora una volta le tensioni con la Suarez. Clicca qui per guardare il video di Erica Piamonte e Ivana Icardi.

Erica Piamonte cosa accade con Gennaro?

Erica Piamonte deve scontrarsi contro una montagna al Grande Fratello 2019: l’impossibilità di stare da sola con Gennaro Lillio. Anche se ha fatto di tutto per farsi notare e le sue provocazioni non sono di certo passate inosservate, la ragazza ha sottovalutato diversi particolari che rendono la situazione ancora più complicata. Da un lato la questione in sospeso fra il napoletano e Mila Suarez, che potrebbe giocare a favore della Piamonte. Dall’altro l’ansia da diretta che sta colpendo Gennaro in queste ultime ore. Il ragazzo infatti non vuole provocare degli scandali a ridosso della puntata e per questo, sembra, non ha voluto condividere il lettone con la bella biondina. Per Erica non rimane altro che fare i conti con l’ennesimo due di picche, ma non è escluso che presto o tardi possa dirigere lo sguardo verso qualcun altro dei ragazzi della Casa. Fino a pochi giorni fa infatti sembrava provare un forte interesse per Daniele Dal Moro ed in seguito all’entrata in scena di Martina Nasoni ha preferito dirigersi altrove.

Per ora graziata, ma…

Il Grande Fratello 2019 per ora ha graziato Erica Piamonte, che nonostante non stia arrivando al pubblico da casa, è riuscita a tenersi lontana dal giro di nomination. Ci sono poche probabilità che il suo nome emerga questa sera nella nuova tornata di votazioni, anche se almeno due persone potrebbero scegliere di puntare il dito contro di lei: Martina Nasoni e Mila Suarez. Erica forse se lo aspetta e non solo perché entrambe la considerano una sorta di terzo incomodo. La ragazza infatti non ha stretto un grande legame con loro, mentre è riuscita a trovare in Ivana Icardi una confidente da non sottovalutare. Così come Francesca De Andrè, che si è trasformata in consigliera per le sue difficoltà con Gennaro Lillio. Eppure il modo di fare provocante della Piamonte, sempre pronta a camminare sul filo della seduzione, potrebbe presto ribaltare tutto e farla finire nel gruppetto degli odiati della Casa.



