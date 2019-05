ESCOBAR/ Su Rai 3 il film con Benicio Del Toro (oggi, 16 maggio 2019)

Questa sera, giovedì 16 maggio, in prima tv su Rai 3 alle 21.20 va in onda il film “Escobar” (titolo originale “Escobar: Paradise Lost”, diretto da Andrea Di Stefano, al suo debutto alla regia, nel 2014. Il film racconta la vita di un surfista (interpretato da Josh Hutcherson) che, mentre lavora con suo fratello in Colombia, si innamora scopre che lo zio della ragazza è il signore della droga colombiano Pablo Escobar (Benicio Del Toro). Le riprese si sono svolte nello stato di Panama, nelle province di Bocas del Toro e Chiriquí. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival l’11 settembre 2014. Al Festival internazionale del film di Roma “Escobar” è stato premiato come Miglior opera prima a Andrea Di Stefano e per la Miglior fotografia a Luis David Sansans.

Escobar, la trama del film

Nick (Josh Hutcherson) e suo fratello Dylan (Brady Corbet) lasciano il Canada in cerca di una nuova vita sulle spiagge della Colombia, dove sognano di aprire una scuola di surf. Nick incontra Maria (Claudia Tradisca), una bellissima ragazza colombiana: i due si innamorano subito. Le cose cambieranno quando il ragazzo scoprirà che lo zio di Maria è il narcotrafficante, Pablo Escobar (Benicio Del Toro). La vita di Nick prenderà una piega drammatica dopo aver incontrato El Patron: si ritroverà in situazioni impossibili per cercare di mantenere la sua famiglia al sicuro. Ma quali saranno i piani di Pablo Escobar?

© RIPRODUZIONE RISERVATA