Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Video: “È il migliore” (Ballando con le Stelle)

Grande successo per Ettore Bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2019. Nell’ultima puntata, la coppia si è esibita con un Quick sulle note di “Back in town” e la performance, valutata dalla giuria capitanata da Carolyn Smith, è stata giudicata come una delle più interessanti della serata. Molte lodi sono arrivate inoltre all’indirizzo dell’attore, che per Ivan Zazzaroni è fra i tre più bravi della storia dello show di Rai 1; per Carolyn Smith, invece, il suo talento è in grado di reggere – e addirittura superare – il confronto con un vero fenomeno delle edizioni passate, Kaspar Capparoni, considerato fino a oggi un aspirante ballerino quasi imbattibile. L’esibizione, che ha conquistato ben 50 punti, è valsa alla coppia il primo posto in classifica, confermato dal tesoretto di 10 punti conquistato grazie al giudizio dei social network. Di seguito, i voti della giuria. Ivan Zazzaroni, voto 10; Fabio Canino, voto 10; Carolyn Smith, voto 10; Selvaggia Lucarelli, voto 10; Guillermo Mariotto, voto 10.

Anche se l’esibizione di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2019 è apparsa a tutti perfetta, c’è chi ha sottolineato qualche piccola imprecisione nei movimenti della parte superiore del corpo dell’attore. Carolyn Smith ha infatti corretto alcuni difetti nella tecnica di ballo, sottolineando che “nella parte superiore, la top line” è importante “allungare un po’ di più la schiena”. Qualche piccola imprecisione, secondo la Smith, anche per quanto riguarda la posizione dei gomiti, che in questo genere di coreografia “devono essere leggermente più su”. Secondo la coreografa, tuttavia, Bassi ha un’attitudine che pochi attori possono vantare a Ballando, per questo motivo potrebbe trovare nella danza una nuova strada da percorrere; magari proprio quella dei musical “perché hai un talento fuori dal normale”.

La sfida tra Osvaldo ed Ettore Bassi ha avuto inizio: sono loro i due concorrenti più promettenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2019. A confermarlo è stata proprio la giuria del programma, certa che nel corso delle prossime puntate ne vedremo delle belle. “È arrivato timidamente e siamo alla quarta puntata – ha fatto notare Guillermo Mariotto – Lui ha padronanza; disinvoltura e padronanza tutta in un solo uomo. È un angelo – ha aggiunto poi il giudice – ed è un angelo che se Dio vuole batterà quel diavolo di Osvaldo”. Dello stesso parere anche Selvaggia Lucarelli, che vede in lui un concorrente “carino, molto educato, molto composto” in grado di trasformarsi completamente quando si tratta di calcare il palco: “La personalità tua io la ritrovo lì, la vedo mentre balli”, ha spiegato la giurata, che nel corso della puntata l’ha paragonato a una tigre. Di seguito, il video della performance di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli.

