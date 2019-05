Eurovision 2019, 2a semifinale/ Scaletta cantanti e diretta streaming: 18 in gara

Tutto pronto per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 che si terrà stasera dalle 21:00 su Rai 4. Al centro Expo di Tel Aviv, in Israele, è in corso la 64esima edizione del festival musicale internazionale. A parteciparvi saranno 18 Stati e voteranno anche Germania, Italia e Regno Unito. Stasera, per la seconda semifinale, in gara troviamo Armenia, Irlanda, Moldavia, Svizzera, Lettonia, Romania, Danimarca, Svezia, Austria, Croazia, Malta, Lituania, Russia, Albania, Norvegia, Paesi Bassi, Macedonia Nord e Azerbaigian. La finale si svolgerà invece il 18 maggio 2019 alle 21:00 dove troveremo i 10 Stati qualificati durante la prima semifinale e i 10 Stati qualificati durante la seconda semifinale e i 6 finalisti di diritto, tra cui ci sarà l’Italia rappresentata da Mahmood. Nell’Interval Act si esibirà Madonna.

LA SCALETTA DELLA SECONDA SEMIFINALE

Tornando alla semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, in onda stasera 16 maggio, questa è la scaletta: inizia l’ Armenia con Srbuk con ‘Walking Out’; seguono Irlanda, Sarah Mc Ternan con ‘22’, Moldavia: Anna Odobescu con ‘Stay’, Svizzera: Luca Hanni con ‘She got Me’, Lettonia: Carousel con ‘That Night’, Romania: Ester Peony con ‘On a Sunday’, Danimarca: Leonora con ‘Love is Forever’, Svezia: John Lundvik con ‘Too Late for Love’, Austria: Paenda con ‘Limits’, Croazia: Roko con ‘The Dream’, Malta: Michela con ‘Chameleon’, Lituania: Jurijus Veklenko con ‘Run with the Lions’, Russia: Sergey Lazarev con ‘Scream’, Albania: Jonida Maliqi con ‘Khteju tokes’ Norvegia: KeiiNO con ‘Spirit in the Sky’ Paesi Bassi: Duncan Laurence con ‘Arcade’, Macedonia Nord: Tamara Todevska con ‘Proud’. Chiude l’Azerbaigian con Chingiz con ‘Truth’. Ricordiamo, infine, che la diretta televisiva è prevista su Rai 4, canale 21 del digitale terrestre, con commento di Federico Russo e Ema Stockholma. Ma anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite l’applicazione o il sito di Rai Play.

