EUROVISION 2019 VINCITORE, CLASSIFICA/ Video, ha vinto Duncan Laurence, Mahmood…

Ci abbiamo sperato. Ci abbiamo persino creduto. Fino all’ultimo, il primo posto di Mahmood all’Eurovision 2019 ci è parso non solo auspicabile, ma addirittura possibile. Alla fine, Mahmood non ce l’ha fatta. Il suo posto (il primo) l’ha preso Duncan Laurence, il cantante olandese di Arcade dato per vincitore già dai bookmakers. Tra lui e Mahmood è stata una lotta all’ultimo punto: fino al verdetto, proclamato a mezzanotte inoltrata, la vittoria dell’Italia è stata minata dai Paesi Bassi. In “coalizione” contro Mahmood c’erano anche Svezia e Macedonia del Nord, superfavorite dalle giurie delle varie delegazioni. Il pubblico a casa ha particolarmente gradito Norvegia, Russia e – appunto – Olanda, ribaltando quel risultato che per i più pessimisti era già scritto. L’Italia ci ha sperato fino all’ultimo e, con lei, lo stesso Mahmood. Duncan ha accolto la bella notizia tra le lacrime, mentre Alessandro ha sfoderato la sua solita faccia da poker.

Eurovision 2019, chi è il vincitore Duncan Laurence

Duncan Laurence – pseudonimo di Duncan de Moor, nasce a Spijkenisse l’11 aprile 1994. Il pass per all’Eurovision Song Contest arriva a 25 anni, ma la musica lo ha sempre appassionato. Il cantautore esordisce a The Voice of Holland con Sing di Ed Sheeran, entrando a far parte del team di Ilse De Lange. Con lei supera tutti gli step del talent show, fino ad arrivare in semifinale, dove viene eliminato. Duncan si è laureato alla Rock Rock Academy di Tilburg ed è anche un produttore musicale. Nel corso del suo breve soggiorno in Inghilterra ha imparato a scrivere musica, oltre a collaborare con diversi artisti alla stesura di alcuni testi. Il brano con cui ha vinto l’Eurovision è stato pubblicato il 7 marzo scorso. A seguire la sua trasferta israeliana è stata l’emittente televisiva Avrotros.

Classifica finale dell’Eurovision 2019

La classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2019 è così composta: Paesi Bassi (492), Italia (456), Russia (369), Svizzera (360), Norvegia (338), Svezia (332), Azerbajgian (297), Macedonia del Nord (295), Australia (285), Islanda (234), Repubblica Ceca (157), Danimarca (120), Slovenia (105), Francia (105), Cipro (101), Malta (95), Serbia (92), Albania (90), Estonia (86), San Marino (81), Grecia (71), Spagna (60), Israele (47), Germania (32), Bielorussia (31), Regno Unito (16).

Il videoclip di Arcade, Duncan Laurence





