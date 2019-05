Eurovision Song Contest 2019/ Diretta, ospiti e scaletta: grande attesa per Madonna

L’attesa è finalmente finita. Oggi, sabato 18 maggio, alle 20.35 su Raiuno, andrà in onda la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta mondiale. Per l’Italia, lo show sarà condotto da Flavio Insinna e Federico Russo. A contendersi la vittoria, in diretta da Tel Aviv, saranno 26 Paesi. Nel dettaglio Flavio, Federico e Mahmood apriranno la serata con una divertente anteprima dalle 20.35 circa alle 21.00, momento in cui comincerà la diretta mondiale. L’Eurovision resta l’evento più visto nel mondo. Lo scorso anno, la finaissima fu seguita da 186 milioni di ascoltatori complessivi. L’Italia, come è noto, sarà rappresentata da Mahmood che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2019, cercherà di trionfare anche all’Eurovision con “Soldi” in una versione più corta per rispettare il limite dei tre minuti imposto dall’organizzazione.

EUROVISION SONG CONTEST 2019: MADONNA OSPITE

Ospite straordinario della 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2019 sarà la star internazionale Madonna, che, nell’occasione, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Future” tratto dal suo ultimo album. Lady Ciccone regalerà al pubbico dell’Eurovision anche una sua storica hit, come “Like a prayer”. La decisione di Madonna di partecipare alla manifestazione è stata molto criticata da diversi artisti tra i quali anche Roger Waters dei Pink Floyd che ha puntato il dito contro la cantante per aver deciso di partecipare all’evento nonostante si tenga in Israele. L’Eurovision potrà essere seguito anche in radio. A condurre la diretta radiofonica su Radio2 saranno Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

LA SCALETTA DEI CANTANTI DELL’EUROVISION 2019

L’esibizione di Mahmood con “Soldi” sarà la numero 22 dell’Eurovision 2019, dopo quella della Francia (Bilal Hassani con “Roi”) e prima della Serbia (Nevena Bozovic con “Kruna”). Ad aprire lo show, invece, sarà Malta, con “Chameleon” di Michela, mentre sarà chiuso dalla Spagna, con “La venda” di Miki. Ecco a scaetta competa: Malta, Albania, Repubblica Ceca, Germania, Russia, Danimarca, San Marino, Macedonia del Nord, Svezia, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi, Grecia, Israele, Norvegia, Regno Unito, Islanda, Estonia, Bielorussia, Azerbaigian, Francia, Italia – Mahmood con Soldi, Serbia, Svizzera, Australia, Spagna.



