Eurovision Song Contest 2019/ Mahmood: domani la 1a semifinale, ecco cosa accadrà

Le porte dell’Eurovision Song Contest 2019 con Mahmood in rappresentanza dell’Italia, si stanno aprendo. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con “Soldi”, il cantautore si è presentato in gara, nella speranza di potere il nostro belpaese alla vittoria. Prima su Rai4 e poi su Rai1, andranno in onda le semifinali e la finalissima. Nel quarto canale andranno in onda le prime due puntate martedì e giovedì. Poi la finalissima sulla rete ammiraglia Rai, questo sabato sera al posto di Ballando con le stelle. I paesi in gara nel corso della semifinale erano 18, scesi a 17 dopo il ritiro dell’Ucraina. Stesso numero per la seconda semifinale. Tra di loro passeranno solamente 20 paesi (10 a serata) e si uniranno a loro i 5 paesi fondatori: Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, oltre all’Israele, paese ospitante. Il vincitore sarà eletto nel corso della puntata conclusiva del 18 maggio 2019, nella prima serata condotta da Federico Russo e Flavio Insinna.

Eurovision Song Contest: Mahmood in gara, tutto quello che c’è da sapere

Gli artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2019, hanno già avuto di provare un paio di volte sul palcoscenico ufficiale dell’evento. Dallo scorso giovedì Mahmood si trova a Tel Aviv, dopo avere avuto un po’ di febbre. Durante la prima semifinale del 14 maggio, si sfideranno (10 posti disponibili): Slovenia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Cipro, Serbia, Finlandia, Polonia, Ungheria, Estonia, Portogallo, San Marino, Islanda, Georgia, Australia, Belgio, Ucraina e Grecia. Nella seconda semifinale del 16 maggio si sfideranno (anche in questo caso, passeranno solo 10): Svizzera, Svezia, Irlanda, Austria, Moldavia, Lettonia, Romania, Danimarca, Armenia, Albania, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Norvegia, Russia, Paesi Bassi, Croazia, Lituania e Malta. I 5 Paesi Big (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito oltre al Paese ospitante, Israele), si esibiranno nella finale di sabato 18 maggio. – si esibiranno direttamente nella serata finale dell’Eurovision Song Contest 2019 attesa in diretta sabato 18 maggio e Mahmood salirà sul palco nella seconda metà della serata.

