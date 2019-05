Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate/ Dettagli del matrimonio presto in TV

Nella giornata di ieri Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno celebrato il loro matrimonio. L’evento presto verrà trasmesso anche in televisione, filmato dalle telecamere di Real Time per merito del wedding planner d’eccezione: Enzo Miccio. La coppia ha voluto al suo fianco oltre che la famiglia, anche un grande numero di amici, tra cui spiccava Vladimir Luxuria. Gabriel Garko invece è stato il testimone della sua ex, visto che attualmente sono grandi amici. La cerimonia ha avuto luogo al Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, location immersa alle porte di Roma. Le spose, emozionatissime verso l’altare, indossavano: un abito color cipria Eva mentre Imma un completo blu. Tanti i personaggi presenti alla cerimonia oltre a Luxuria, c’erano anche: Bianca Atzei, Jonathan Kashanian, Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, la senatrice Monica Cirrinà, “mamma” della legge sulle Unioni civili che porta il suo nome, Nicky Vendola e Alfonso Pecoraro Scanio.All’interno nel nuovo numero di “Chi”, in uscita mercoledì 22 maggio, verranno pubblicate in esclusiva le foto delle nozze.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: i dettagli del matrimonio

Inizialmente sui social di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, erano apparse molto fotografie del matrimonio, poi rimosse probabilmente per l’evento in esclusiva diviso tra Real Time e le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Poche ore prima del commovente “sì”, Eva aveva dedicato parole d’amore alla moglie: “Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore. Imma ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia “Moglie”. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto. A tra poco, amore mio”, ha scritto su Instagram. Dopo sette anni d’amore, la coppia si è finalmente detta “sì” e sul nuovo numero di “Chi”, verrà pubblicato un ampio reportage fotografico sulla cerimonia civile e sulla festa nuziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA