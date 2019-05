Eva Henger e Jennifer Caroletti/ Foto: vita da modelle a Pomeriggio 5

Eva Henger e Jennifer Caroletti sono ospiti dea puntata di Pomeriggio 5, in onda oggi, giovedì 9 maggio, su canale 5. Barbara D’Urso, nella seconda parte della sua trasmissione, si occuperà di gossip, ma anche di costume. Tra gli argomenti del giorno potrebbe esserci la bellezza, ma anche il lavoro dei bambini nel mondo dello spettacolo. Bellissima come la sorella Mercedesz Henger, pur essendo ancora una bambina, Jennifer Caroletti, nata dall’unione di Eva Henger e Massimiliano Caroletti, posa spesso come modella insieme alla mamma. Reduce da una bellissima vacanza a Miami dove ha sfoggiato il suo fisico da urlo, Eva Henger racconta il suo rapporto con la sua bambina che sembra divertirsi tanto quando lavora sul set con la sua bellissima mamma. Proprio a Jennifer, la Henger è solita dedicare delle bellissime parole d’amore. Sotto una delle ultime foto in cui sfoggiano lo stesso costume, Eva scrive: “con lei è tutto meraviglioso! Amore che nasce dal cuore, l’amore dal profondo”.

EVA HENGER FELICE CON MASSIMILIANO E JENNIFER CAROLETTI

Eva Henger non potrebbe essere più felice. Innamorata del marito Massimiliano Caroletti, si sta godendo la sua bambina. Con Jennifer, infatti, trascorre tantissimo tempo, condividendo con lei anche l’avventura sul set. Bellissime e molto unite, Eva e Jennifer sono le persone più importanti di Massimiliano Caroletti che non potrebbe essere più orgoglioso delle sue donne. “È la complicità ciò che rende speciale il mio rapporto con Massi. Nel tempo e col tempo il sentimento ha permesso di trovare l’equilibrio perfetto. Il rispetto delimita ogni gesto, ogni scelta e io so che lui c’è sempre per me. Per noi”, ha spiegato la Henger al settimanale Oggi. A Pomeriggio 5, dunque, Eva racconterà la sua felicità con la figlia e il marito.





