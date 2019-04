Exodus – Dei e re/ Video, su Rete 4 il film di Ridley Scott (oggi, 25 aprile 2019)

Exodus – Dei e re va in onda oggi, 25 aprile 2019, in prima serata su Rete 4. Il film è stato diretto da Ridley Scott che ha deciso di dedicare a suo fratello Tony morto suicida due anni prima. Nel cast troviamo Christian Bale protagonista nel ruolo di Mosè e accanto a lui altri grandissimi attori come Ben Kingsley, Sigourney Weaver, Aaron Paul, Joel Edgerton e molti altri ancora. Si tratta di un adattamento biblico dell’Esodo del popolo ebraico guidato proprio da Mosè, che si trova all’interno della Bibbia appunto nell’Esodo. Le riprese si sono svolte tra Almeria e Fuerteventura in Spagna con alcune scene che invece sono state dirette ai Pinewood Studios di Londra. Il film è uscito nelle sale il 12 dicembre 2014 negli Stati Uniti d’America mentre da noi in Italia è arrivato il 15 gennaio successivo. In Egitto e Marocco ha subito invece un blocco a causa di alcune manipolazioni della Bibbia considerate intenzionali.

Exodus – Dei e re, la trama del film

Andiamo ora a dare un’occhiata alla trama di Exodus – Dei e re. Il film inizia quando Mosé viene salvato dalla sorella nubile del Faraone dalla persecuzione dello stesso. Educato nella corte egizia si guadagnò grande fiducia da parte del faraone Seti. Divenne così generale dell’esercito. Seti ha più fiducia nei suoi confronti rispetto al figlio Ramses così come anche il popolo egizio stesso. Arriverà uno scontro di guerra contro il popolo ittita a Cades con Seti che chiese alla sacerdotessa degli dei cosa prevede per la stessa. Mosè non crede a quanto sente e così suggerisce allo stesso Ramses ad allontanare la sacerdotessa quando sarà il momento di prendere il posto di suo padre. Questi seguirà il consiglio. Mosé e Ramses partiranno per la battaglia con Seti che donerà lorodue spade ricordando a entrambi di essere fratelli e di doversi proteggere a vicenda. In battaglia Ramses rischia di essere ucciso quando Mosè…

