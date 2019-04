Ezio Greggio/ “Romina Pierdomenico? La differenza di età non è un problema!”

Ezio Greggio dopo tanto silenzio, ha finalmente parlato pubblicamente dell’amore che lo lega a Romina Pierdomenico, di ben 39 anni più giovane di lui. Nonostante l’importantissima differenza di età, l’attore confida che al suo fianco, si sente di avere trent’anni di meno. “Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema”, spiega ancora uno dei conduttori più amati di Striscia la Notizia. Proprio Greggio, da sempre è molto riservato e difficilmente ha parlato, nel corso degli anni, della sua vita privata. Nonostante questo, ha invece deciso di raccontarsi tra le pagine del settimanale Gente, in edicola da stamattina, venerdì 26 aprile. Circa un anno fa ha conosciuto la sua attuale compagna e da allora, la sua vita è radicalmente cambiata in positivo. Il conduttore di Striscia la Notizia, ha appena festeggiato i 65 anni, anche se svela di sentirne molti di meno.

Ezio Greggio parla per la prima volta di Romina Pierdomenico

“Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”, ha spiegato Ezio Greggio. Di seguito il regista ha elencato anche tutte le caratteristiche di Romina Pierdomenico, attuale ballerina di Colorado: “L’ho conosciuta qualche anno fa quando era testimonial di una grande azienda di bellezza. Ma lei non è solo una ragazza affascinante, ha anche una concezione positiva della vita”. Il presentatore, dalle pagine di Gente, ha annunciato anche: “Presto mi vedrete alla guida di un altro programma tv e in un film”. Romina prima di questo nuovo impegno, era già conosciuta dal pubblico per avere partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice ed avere preso parte a Miss Italia, il celebre concorso di bellezza. Romina però, non è l’unico amore di Ezio. Quest’ultimo infatti, ama follemente i suoi due figli Giacomo e Gabriele. Il primo lavora nella finanza e il secondo invece, sta studiando per seguire le orme del padre: “A breve lo vedrete in una grossa produzione, ma posso dire già che è molto bravo”, ha rivelato Greggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA