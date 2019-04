FABIO CANINO/ “Suor Cristina? Sembrava un ballo di Telepace” (Ballando con le stelle)

Fabio Canino è indubbiamente uno dei punti fermi della giuria di Ballando con le stelle 2019, il dancing show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. L’ultima puntata ha regalato come sempre grandi emozioni e una serie di performance che hanno conquistato i telespettatori e non solo. Anche la giuria di qualità composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino si è dovuta esprimere sulle esibizioni di ballo dei concorrenti della quattordicesima edizione. Non sono mancate le polemiche, da sempre uno degli ingredienti del successo di Ballando che quest’anno nella sfida del sabato sera sta battendo sempre la controprogrammazione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Fabio Canino su Suor Cristina

In particolare durante l’ultima puntata di sabato 20 aprile 2019, a far discutere è stata l’esibizione registrata di Suor Cristina. La suora cantante e ballerina, infatti, è stata la grande assente per motivi religiosi legati alla festività della Pasqua. Suor Cristina però non si è tirata indietro dal suo compito di ballerina concorrente, così ha registrato qualche giorno prima la sua esibizione di ballo con il team di Stefano Orodei. La cosa però non è stata gradita da una parte della giuria di qualità; a cominciare da Ivan Zazzaroni che si è opposto alla possibilità di votare un’esibizione registrata allo stesso Fabio Canino. Il conduttore radio-televisivo, infatti, non solo ha appoggiato le parole del giornalista sportivo, ma ha anche aggiunto: “A parte che l’esibizione sembrava presa da Tele Pace, ma Suor Cristina sa ballare e deve essere trattata come una concorrente qualsiasi”.

Fabio Canino su Nunzia De Girolamo: “è un miracolo”

Non solo, la puntata di Ballando con le stelle 14 di sabato 20 aprile 2019 ha regalato anche una piacevole sorprese. Si tratta della performance di ballo di Nunzia De Girolamo, la ex deputata di Forza Italia che, dopo un inizio non facile settimana dopo settimana sta mostrando dei miglioramenti. L’ultima esibizione, infatti, ha letteralmente stupito la giuria con Fabio Canino che commenta incredulo: “Mi è sembrato quasi che lei ballasse”. Le parole del conduttore non sono però state gradite dal pubblico in studio che ha fischiato spingendo così Canino a precisare: “Volevo dire che ha ballato”. Oltre alla prova di ballo di Nunzia De Girolamo, Fabio Canino è rimasto piacevolmente colpito anche da quella di Ettore Bassi a cui ha dato un bel 10!



© RIPRODUZIONE RISERVATA