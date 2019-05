FABIO ROVAZZI E KARINA BEZHENAR SI SONO LASCIATI/ Lui romantico sui social, lei…

Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar, nonostante si siano lasciati, si mostrano sereni e felici sui social. I due, dopo tre anni d’amore, si sono detti addio restando, però, in ottimi rapporti. Rovazzi, tornato single da poco, si mostra nuovamente romantico su Instagram grazie ad Aladin al punto da cantare anche le canzoni del film. La modella, invece, si mostra a sua volta tranquilla mentre si gode la bellezza di Roma. La fine della storia di Rovazzi e della bellissima Karina ha deluso anche i fans che si erano affezionati alla coppia che, ora, aspettano di scoprire chi sarà la prossima fiamma dell’artista. Per il momento, il cuore di Rovazzi è destinato a restare vuoto per un po’. Fabio, infatti, sembra intenzionato a concentrarsi sul lavoro, mettendo da parte la vita privata. Del resto, essendo giovanissimo, ha ancora diverso tempo per trovare un nuovo amore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar: “siamo in ottimi rapporti”

Ragazzine di tutta Italia, correte: Fabio Rovazzi è di nuovo single. Tramite una nota ufficiale, veniamo informati che: “è finita la relazione durata tre anni tra Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar. A darne la notizia l’artista ieri in tarda serata sui suoi social”. Lo stesso artista di “Andiamo a comandare” ha confidato tramite le Stories: “Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karyna ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti!”. Chi è Karina Bezhenar? I due si sarebbero conosciuti tramite amici comuni (a quanto pare, ci sarebbe stato pure lo zampino di Fedez). Classe 1996, tra le sue principali esperienze professionali vanta alcune sfilate e qualche piccolo ruolo da attrice. La coppia è sempre stata riservata, concedendosi pochissimo insieme, senza mai alimentare la cronaca rosa. “Sono fidanzato da un mese. Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore”, aveva affermato annunciando di avere trovato la dolce metà.

Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar si sono lasciati

Karina Bezhenar nel frattempo, ha anche intrapreso una carriera nel mondo della politica, cominciando un’attività da stagista nell’ufficio legislativo di Forza Italia a Palazzo Madama. Di origini ucraine, la giovanissima ha cominciato sfilando in passerella. Rovazzi pareva essere molto coinvolto dalla giovane modella, ma non lasciava quasi mai trasparire nulla di indicativo attraverso i social, tenendo a bada il gossip. “Io non vivo di successo e credo nell’amore – aveva dichiarato tra le pagine di Grazia lo scorso agosto – Karina c’è sempre, perché dovrei cambiarla? Certo che mi corteggiano in tante, ma sono innamorate del mio personaggio non di me”. Il cantante ed ex amico di Fedez, sognava anche un futuro con la sua ex fidanzata ma purtroppo, qualcosa deve essere andato storto. Dalla modella nel frattempo, non emergono dichiarazioni di alcun tipo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA