FABIO ROVAZZI/ Pronto allo show? All together now comincia ma lui non c’è…

Fabio Rovazzi ospite della seconda puntata di All together now, il game show condotto da Michelle Hunziker con grande successo il giovedì in prima serata su Canale 5. E subito piccolo inconveniente per lui, presentato ma… assente in studio. Dove sarà? Michelle però assicura “arriverà tra poco”. I concorrenti sono pronti a confrontarsi ancora una volta con il grande muro composto da 100 persone e capitanato da J-Ax. Questa settimana uno degli ospiti è proprio l’amatissimo youtuber e cantante che, con la hit “Andiamo a comandare”, ha fatto letteralmente il botto. Si tratta della prima apparizione pubblica di Rovazzi dopo la fine della storia d’amore con Karina Bezhenar. Una relazione durata tre anni e conclusasi pochi giorni fa con un annuncio ufficiale condiviso dallo stesso Rovazzi sui social.

Fabio Rovazzi è single: finita la storia d’amore con Karina

Ebbene si, Fabio Rovazzi è tornato single! Alcuni giorni fa il cantante ha annunciato sui social la fine della storia d’amore con Karina Bezhenar tramite una Instagram Stories. Ecco cosa ha scritto il cantante ai fan: “Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karina ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti, c’è affetto e stima reciproca”. Tre anni d’amore per Fabio e Karina che, alla fine, sono rimasti ugualmente in buonissimi rapporti. Nel messaggio condiviso sui social, Rovazzi non ha fatto parola del motivo che ha spinto la coppia a lasciarsi visto che pochi mesi fa erano stati avvistati insieme felici e complici. In realtà ad accorgersi di un cambiamento erano stati gli stessi fan, ma le parole del cantante hanno messo la parola fine a qualsiasi dubbio.

Fabio Rovazzi e Fedez

Fabio Rovazzi è stato grande amico di Fedez, suo mentore. Qualcosa poi è cambiato come ha raccontato lo stesso Rovazzi dalla pagine del Corriere della Sera: “Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. I rapporti sono la cosa più bella della vita”. Qualcosa di grande deve essere successo visto che Fedez non ha invitato il suo pupillo nemmeno nel giorno più felice della sua vita: il matrimonio con Chiara Ferragni. Riguardo il mancato invito, Rovazzi ha detto: “mi fa impazzire che tutti cerchino il motivo della rottura. Anche sugli auguri per la nascita del figlio. Non è che se non li vedi su Instagram, non glieli ho fatti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA