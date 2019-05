Fabio Zaffagnini, chi è?/ Video, la svolta con il lancio di Rockin’1000 (Todo Cambia)

Chi è Fabio Zaffagnini? L’ideatore di Rockin’1000 sarà tra i protagonisti della puntata di oggi, 10 maggio 2019, di Todo Cambia nuovo programma di Lunetta Savino. Un evento che tutti gli amanti della musica conoscono e amano anche perché è stato in grado di mettere insieme 1000 musicisti che suonarono insieme ai Foo Fighter. L’evento vide la luce il 24 luglio del 2016 a Cesena, mostrando al mondo la più grande rock band della terra pronta ad esibirsi in live. Sul palcoscenico fu portata la splendida “Learn to fly” oltre ad altri sedici splendidi pezzi rock. L’idea nacque nel 2014 come un gioco, ma dando vita poi davvero a una Community. Fu molto difficile mettere insieme tutto dal punto di vista organizzativo, realizzando la storia della musica nel 2016 con l’evento a Cesena. Una nuova e rivoluzionaria via per valorizzare il mondo della musica e regalare un carico di emozioni al pubblico presente.

Fabio Zaffagnini, Todo Cambia: la sua vita precedente

Prima di diventare l’ideatore di Rockin’1000 chi era Fabio Zaffagnini? Protagonista stasera di Todo Modo, la nuova trasmissione di Lunetta Savino, il ragazzo di Fusignano è nato come un sognatore e dall’amore per un personaggio del cinema decide di prendere la sua strada. Proprio sui passi di Indiana Jones Fabio diventa geologo marino, una cosa che si rende conto essere più divertente da raccontare che da fare, nonostante straordinarie spedizioni oceanografiche in giro per tutto il mondo. Ma come è cambiata la sua vita? Un giorno Zaffagnini camminava a Cesena di fronte al Parco Ippodromo e visto che ama la musica si immagina i Foo Fighters pronti a suonare lì a casa sua. Da quel momento lo inizia a tormentare una frase del film School of Rock: “Se una cosa la vuoi veramente, prega per ottenerla”. Una cosa che si renderà presto conto possa funzionare ancora di più se dietro ci sono mille persone ad urlare.

“Dentro Rockin’1000 i miei valori”

Fabio Zaffagnini ha raccontato cos’è Rockin’1000 per lui ai microfoni di Firenze Urban Lifestyle. Così ha specificato che: “Ho portato dentro Rockin’1000 tutti i miei valori e altri li ho scoperti strada facendo. Questo è arrivato proprio grazie alla community“. Da lì una serie di regole che hanno rappresentato un mantra nella preparazione dell’evento. Si parte da quello che gli americani chiamano “thogetherness”, cioè la voglia di stare insieme per fare qualcosa di grande, fino all’energia, il divertimento, l’integrità, l’umiltà, il sogno, la sfida e l’ambizione. Interessante è anche scoprire come funziona una riunione: “Cesena, Milano, Oristano e Roma. Il team è composto da sei persone che vivono tutte in città diverse così come i nostri collaboratori più stretti. Questo ha reso necessario un lavoro costante direttamente online. Sono davvero molto rare le riunioni che riusciamo a fare di persona“.

