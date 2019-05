Fabrizio Baldassarre eliminato da Angela Nasti/ Uomini e Donne: “bocca mia taci”

Fabrizio Baldassarre, fino a pochi giorni fa, sembrava essere il preferito di Angela Nasti. Tuttavia, il feeling sempre maggiore con Luca Daffrè e Alessio Campoli ha cambiato la situazione della giovane tronista napoletana. Nel corso della puntata del trono classico di Uomini e Donne, in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, infatti, Angela Nasti spiazzerà tutti annunciando di voler eliminare Fabrizio. Con Baldassarre, sin dalle prime esterne, c’è sempre stata una forte attrazione sia fisica che mentale. Angea, infatti, è sempre uscita con lui e non ha mai negato di provare un interesse forte e sincero. Tuttavia, qualcosa negli utimi giorni è cambiato. La giovane tronista, infatti, come svela il Vicolo delle News, nel motivare la propria decisione, ha dichiarato di non pensare a lui come faceva prima e di aver perso interesse a conoscerlo. Di fronte alla scelta di Angela, Fabrizio ha preferito non rilasciare dichiarazioni preferendo abbandonare la trasmissione in silenzio.

Fabrizio Baldassarre eliminato da Angela Nasti: lo sfogo su Instagram dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Se, tuttavia, nel corso della registrazione della puntata, Fabrizio Baldassarre ha preferito non commentare l’atteggiamento di Angela Nasti con la quale sperava di poter costruire qualcosa di importante nella vita vera, su Instagram, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Negli ultimi giorni, infatti, ‘ex corteggiatore di Uomini e Donne è molto attivo sui social dove sta pubblicando non solo foto, ma soprattutto frasi che, a detta dei followers, sarebbero delle frecciatine nei confronti della tronista napoletana. Poche ore dopo la registrazione della puntata della sua eliminazione, infatti, Fabrizio ha scritto: “A volte e’ meglio non chiedersi perché riceveresti solo risposte stupide” – per poi aggiungere – “bocca mia taci”. E ancora: “Odio la falsità e l’ipocrisia fate 10 passi avanti e 100 in dietro in poche parole non arrivate mai”. Nelle scorse ore, invece, ha preferito ringraziare tutte le persone che, nonostante l’eiminazione, continuano a seguirlo con affetto: “Sapete che c’è….. E’ giusto che io ringrazi tutti voi purtroppo non posso farlo uno ad uno ma posso farlo con un post quindi GRAZIE veramente di cuore. Vi voglio bene”.





