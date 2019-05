Fabrizio Baldassarre/ Litiga con Gianni Sperti e Angela e lascia Uomini e Donne

Le cose tra Fabrizio Baldassarre e Angela Nasti prendono una piega non proprio positiva nella nuova puntata di Uomini e Donne. La loro nuova esterna comincia molto bene, tanto che il corteggiatore porta Angela a conoscere i suoi genitori. Poi, però, la tronista riceve una comunicazione: Luca Daffré ha chiesto di rivederla ma, per poterlo fare, deve interrompere l’esterna con Fabrizio. Se inizialmente rifiuta, poi decide di salutare Fabrizio e vedere Luca. Scoprire questo fa infuriare il corteggiatore che inizia a discutere animatamente con Angela. Lei spiega: “Il cerchio si stringe e io devo capire chi ho di fronte. Io ho fatto quello che mi sentivo e sono andata da Luca. Avevo la testa lì, la sua richiesta mi ha destabilizzato.”

FABRIZIO BALDASSARRE LASCIA UOMINI E DONNE

Fabrizio Baldassarre, a Uomini e Donne, è infuriato e non accetta scuse. “Tu mi parli di rispetto, mi hai parlato di famiglia in macchina e questo è il rispetto che hai. Il bacio ok ci sta ma hai voluto fare questa cosa? Ora ti prendi tutte le conseguenze.” Ad intromettersi è anche Gianni Sperti, che si schiera dalla parte della tronista ancora una volta. “Ma ti stai zitto una volta?” sbotta il corteggiatore, ma l’opinionista replica a tono “Stai zitto non me lo dici, lo dici a qualcun altro!” Fabrizio, di fronte alla visione dell’ennesimo bacio di Angela con Luca (arrivato dopo l’interruzione della loro esterna) saluta tutti e lascia lo studio. Poi in camerino sbotta: “Che schifo, veramente. Che pena!” aggiunge.

