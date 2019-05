Fabrizio Corona e Lele Mora/ “Sono stato il suo grande amore, ma non mi ha avuto!”

Oggi Lele Mora sarà ospite di Live – Non è la d’Urso. Durante lo spettacolo serale con protagonista Barbara d’Urso, ci sarà anche la possibilità di parlare di Fabrizio Corona, il siciliano attualmente tornato in carcere. Il rapporto tra di loro è sempre stato particolarmente ambiguo e, se da una parte uno sosteneva una cosa, l’altro smentiva l’indiscrezione. Lele Mora avrà modo di confrontarsi con le cinque sfere. L’ospitata dell’agente dei vip, appare già in fortissimo contrasto con quanto da lui stesso confidato proprio alla fine di marzo tra le pagine de Il Fatto Quotidiano. In quella occasione, intervistato sulla possibilità o meno di prendere parte allo show di Carmelita, aveva escluso di poterci andare, anche in maniera categorica: “No e neanche ci andrei. Non me ne frega niente di andare in televisione dalla d’Urso in questo momento. Non sono mai stato da lei. Anzi, solo una volta in tutta la mia vita”.

Lele Mora e Fabrizio Corona, il particolare rapporto

Proprio Lele Mora, aveva anche puntato il dito contro l’intervista di Fabrizio Corona fatta in occasione della prima puntata di Live – Non è la d’Urso. All’agente infatti, avevano dato fastidio i continui riferimenti alla sua persona: “Non è la tipologia di trasmissione adatta a me. Anche senza esserci fisicamente, poi, ci sono stato dalla d’Urso: nella puntata con Corona ha parlato solo di me”. Fabrizio Corona intanto, ospite lo scorso anno di Peter Gomez durante La Confessione, aveva raccontato di non avere alcuna stima per l’ex socio in affari: “Io Lele non l’ho mai ammirato, perché è stato il mago di questo lavoro attraverso rapporti di pubbliche relazioni, ma se lui fosse stato strutturalmente costruito per fare l’imprenditore di quel mestiere – continua Corona -, sarebbe potuto diventare veramente l’uomo più importante d’Italia. Perché aveva le mani ovunque”. E sulla natura del loro rapporto aveva confidato: “Non gli piacciono i ragazzi omosessuali, gli piacciono i ragazzi eterosessuali. Non avevamo un rapporto sessuale. Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l’unico che non ha mai avuto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA