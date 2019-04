FABRIZIO, IL PARRUCCHIERE EX DI CRISTIAN IMPARATO/ “E’ una persona piccola piccola”

Si torna a parlare di Cristian Imparato e del suo ex fidanzato parrucchiere nel contenitore domenicale di Canale 5. Durante l’ultima puntata di “Domenica Live”, infatti, Barbara D’Urso ha mostrato il video del parrucchiere di cui tanto si parla che ha deciso di rilasciare un breve filmato in cui fa sentire la sua voce. Il ragazzo di nome Fabrizio ammette: “Io sono il parrucchiere in teoria e doveva rimanere come nome “parrucchiere” e non Fabrizio però come mi ha disprezzato per me è una persona tanto piccola, ma piccola piccola” dice Fabrizio intervenuto con un breve filmato a Domenica Live. In studio a commentare la cosa c’è Guendalina Tavassi che, subito dopo il filmato, interviene dicendo: “Barbara ti posso dire una cosa, lui si è permesso di fare il nome del parrucchiere che non sarebbe mai uscito fuori, ma quando ha detto il nome Fabrizio la gente conosce il mio parrucchiere che poteva essere lui come potevano essere altri tre”.

Guendalina Tavassi contro Cristian Imparato

Le parole di Guendalina Tavassi spingono la padrona di casa Barbara D’Urso a replicare: “sei venuta tu in trasmissione e hai detto il mio parrucchiere”. A questo punto anche Raffaello Tonon, ospite del programma, attacca la Tavassi: “abbi un filo di pazienza tu che sei madre di famiglia e continui a dirlo ai quattro venti vieni qui a parlare di cose che non ti riguardano”. La situazione degenera con l’intervento anche della cognata di Cristian Imparato stupita semplicemente dall’interesse della Tavassi verso la cosa. Non c’è nulla di strano nel parlare di una ex storia di Cristian, visto che l’ex bambino prodigio di Io Canto, è entrato nella casa del Grande Fratello 16 ammettendo la propria omosessualità e contestando solo alcuni ritocchini estetici alle labbra. Una cosa è certa tra Cristian Imparato e il parrucchiere Fabrizio qualcosa c’è stato. A confermarlo lo stesso Fabrizio che ha parlato di una storia breve, ma intensa.

La relazione tra Cristian Imparato e il parrucchiere Fabrizio

Stando a quanto detto da Fabrizio, il parrucchiere di Guendalina Tavassi, il primo incontro con Cristian Imparato è avvenuto a Palermo. Poi i due sono rimasti in contatto telefonicamente per diversi mesi visto che Fabrizio era andato via da Palermo per un lavoro a Roma. Proprio nella capitale Cristian e Fabrizio si sarebbero incontrati per una seconda volta, un incontro sicuramente più lungo del precedente. “Ci dovevamo vedere per un caffè ma poi siamo stati insieme più tempo” ha detto Fabrizio alle telecamere di Domenica Live. Poi il parrucchiere torna sull’argomento “labbra rifatte” e dice: “Quando stavamo insieme gli ho chiesto delle labbra. Lui all’inizio negava poi ha confermato tutto. Ha detto di aver rifatto le labbra in seguito a un drastico dimagrimento dovuto ad una malattia”. Fabrizio però non ha gradito come Cristian Imparato ha parlato della loro breve relazione: “Per come mi ha disprezzato è una persona davvero piccola”.



