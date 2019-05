Federica Benincà/ “Ero invitata alle nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Poi..”

Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha lavorato per un paio d’anni con la Aicos Management di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo e, al settimanale Spy, racconta nuovi dettagli del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, oggi annullato. Federica, facendo parte della stessa agenzia, era stata invitata da Pamela Prati alle nozze “non sapendo, però, nè il luogo, nè la data precisa, nulla di nulla. Neanche un invito cartaceo. Allucinante“. Eppure, all’inizio, Federica Benincà ha creduto davvero alle nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone. “Io credevo che Mark esistesse. Ci credevo, ci credevamo tutte. Continuamente ci mostravano video di Pamela che prendeva treni e aerei. La stessa Prati, una sera a cena, mi ha fatto vedere i braccialettini che i figli di Mark le avrebbero regalato, i loro disegni che le dedicavano. Scioccante. Era tutto un bluff”, aggiunge l’ex fidanzata di Marco Cartasegna. Ad un certo punto, però, Federica si è resa conto del presunto inganno decidendo così anche di lasciare l’agenzia.

Federica Benincà: “mi hanno detto difendeci, oggi non o rifarei”

Federica Benincà ha così cominciato ad informarsi leggendo le notizie sui vari settimanali di gossip. In particolare, avrebbe messo insieme i pezzi del puzzle documentandosi sul settimanae Chi che ha ricostruito tutta la vicenda. “Ho capito che c’erano troppi buchi. Nella mia testa ritornavano le immagini di Pamela Prati che mi mostrava prove finte mentre Mark non appariva mai. Chiedevo foto di lui, niente. Il caso montava. Tornavo a chiedere le prove ad Eliana, mi giurava che Mark esisteva e che apparteneva aòòa nota famiglia Caltagirone“, racconta Federica Benincà che, conoscendo un membro della stessa famiglia, sapeva che di Mark nessuno sapeva nulla. Quando l’ha fatto presente, però, la Michelazzo l’avrebbe rassicurata dicendole che Mark si era allontanato da tempo dalla famiglia Caltagirone. La Benincà ha così cominciato a riflettere e, dopo aver ascoltato lo sfogo di Alfonso Signorini al Maurizio Costanzo Show, ha deciso di allotnanarsi da tutto. “Oggi vivo in un clima di paura. Credo che i loro sia un vero e proprio modus operandi. C’è qualcosa che va oltre. Con noi hanno mostrato e raccontato uno scenario da film, tutto assurdo”. Federica, però, ha anche difeso l’agenzia, cosa che oggi non rifarebbe. “Me lo ha chiesto Eliana Michelazzo” – spiega concludendo così il suo sfogo – “è stato un fallimento umano e lavorativo anche per me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA