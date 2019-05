Federica Benincà/ Video Mattino 5: “I figli di Pamela Prati esistono? Ecco la verità”

A Mattino 5 è tornata Federica Benincà per parlare ancora di Pamela Prati e, soprattutto, dei suoi rapporti con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. L’ex corteggiatrice è stata due anni nell’agenzia delle due e solo una decina di giorni fa ha chiuso il loro rapporto di lavoro rivolgendosi ai legali dopo tutto quello che è successo in questi giorni. La bella Federica racconta che questa storia non si ferma solo al gossip ma che sfora anche nelle questioni giudiziarie e in una serie di reati che, se confermati, potrebbero mettere nei guai proprio le tre protagoniste e proprio per questo lei ne ha preso bene le distanze. Federica Benincà non si ferma a quello che ha già rivelato in tv, anche a Storie Italiane, ma va oltre raccontando che di una presunta indagine sulla questione dei figli adottivi da parte degli inquirenti.

LE RIVELAZIONI SUI PRESUNTI FIGLI DI PAMELA PRATI

Secondo quanto rivela la corteggiatrice di Uomini e donne sembra che l’indagine sui due bambini che Pamela Prati avrebbe adottato con Mark Caltagirone ha portato ad un niente di fatto. Il piccolo di casa, il maschietto, dovrebbe essere il figlio di un avvocato di Cagliari, mentre la bambina, quella che lei ha definito anche una promessa della danza, sarebbe addirittura la nipote di una delle due. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla questione e la stessa Federica Panicucci ha preso la cosa con le pinze ma la verità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Anche in questo caso però potrebbero esserci ripercussioni legali per tutta questa storia soprattutto perché la presunta malattia del bambino è stata usata per non pagare i fornitori. Dove sta la verità allora? Ecco il video del momento:

+ Ultima notizia choc sul #Pratigate: la polizia sta indagando in merito all'esistenza o no dei figli adottati da Pamela Prati +#Mattino5 pic.twitter.com/fWm76VmkIp — Mattino5 (@mattino5) May 22, 2019





