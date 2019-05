Federica Filannino a The Voice 2019/ Chi è? Da Amici al team di Guè Pequeno

Sul palco di The Voice of Italy 2019, in questa quarta Blind Audition, l’ultima esibizione spetta a Federica Filannino. Personaggio particolare così come la sua voce, Federica conquista l’ultimo e ambito posto nella squadra di Gué Pequeno che è letteralmente folgorato da lei. “Da quale fumetto arrivi?” chiede Morgan, affascinato dal suo look. Capelli lunghi rossi, occhiali grandi, abito rosa: Federica è un vero e proprio tornado e lo dimostra sul palco. Federica ha 26 anni, è mamma ma prima di esserlo ha vissuto per un po’ a Londra. “Sono partita dopo che il mio allora ex mi ha lasciato” ha raccontato la cantante, “Poi dopo due anni che non ci siamo sentiti, mi arriva un messaggio con scritto ‘Ovunque sei vengo a riprenderti’ e i ci sono cascata come una pera cotta”.

FEDERICA FILANNINO ALLE BATTLE DI THE VOICE 2019

Oggi quell’uomo è suo marito e il papà di suo figlio. Federica Filannino racconta questa storia a The Voice of Italy 2019 prima di salire sul palco e mostrare tutto il suo talento. Ma non è la sua prima volta in tv. Abbiamo infatti già visto Federica ad Amici, nell’edizione del 2012. Originaria di Barletta, la caNtante ha studiato al conservatorio di Musica, Nino Rota, di Monopoli nel quale ha iniziato a studiare anche canto jazz. Infatti sul palco di The Voice si esibisce al pianoforte, mostrando quest’altra abilità. Tra gli artisti che predilige ci sono Aretha Frenklin, Beyonce, Cristina Aguilera e Alicia Keys. Dopo le Blind audition riesce a conquistare anche un post nei “best six” di Gué Pequeno, arrivando alle Battle.

