Federica Panicucci Vs Pamela Prati/ “Dovrebbe scusarsi, non vuoi parlare? Stai zitta”

A Mattino 5 si torna a parlare di Pamela Prati e la stessa Federica Panicucci inizia la sua ultima parte dedicata spesso al gossip ammettendo di aver cambiato la scaletta per trattare l’argomento del momento dopo quello che è successo ieri sera a Live non è la d’Urso. La questione del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone ha sconvolto tutti e sta interessando il pubblico di tutte le reti visto che in molti sono ormai convinti che la showgirl abbia inventato tutto e che la cosa poi le sia sfuggita di mano: “Ieri sera eravamo davanti alla tv su Canale 5 perché è tornata in onda Pamela Prati che ospite dalla d’Urso, dopo Verissimo, per dire la sua verità che… alla fine… non c’è stata”. Il sorrisino sul volto della conduttrice la dice lunga e come se questo non bastasse, al ritorno in studio dopo una copertina e un video riassuntivo rilancia: “Ha ragione Silvia Toffanin, questa è davvero una barzelletta che non fa più ridere. Ad un certo punto prendere in giro gli italiani è davvero disdicevole”.

LE PAROLE DI FEDERICA PANICUCCI

L’attacco è diretto e fa notare come Federica Panicucci stessa, così come i suoi ospiti presenti in studio, non creda al gossip del momento e nemmeno a tutto quello che è successo in questi giorni. Dopo il riassunto di quello che è successo ieri sera a Live Non è la d’Urso, la conduttrice poi torna all’attacco: “Pamela Prati non ha capito che gli italiani, per rispetto, meritano una risposta da parte sua“. Della stessa idea è Rudy Smaila che rilancia: “Nel mondo dello spettacolo succedono queste cose. Mio padre mi ha sempre insegnato che se io mangiavo era per il rispetto del pubblico che lo manteneva e applaudiva agli spettacoli”. La stessa Federica Panicucci conferma e sottolinea: “Questa cosa andava frenata prima. Non vedo altri motivi oltre quelli economici, altri motivi non ne vedo“. E alla fine chiude con un: “Ma che vi devo dire…Se non vuoi che se ne parli, stai zitta e ti fai i fatti tuoi. Come facciamo a crederci, Pamela ma dai…” non senza una lunga risata. Anche lei finirà nel mirino di Pamela Prati adesso?





