Federica Pellegrini, nuovo scatto “bollente” su Instagram / Foto, la rete s’infiamma…

Chissà perché Federica Pellegrini, non è più libera di postare su Instagram tutti gli scatti che vuole… Con questa piccola prefazione, la campionessa di nuoto, dopo avere deliziato gli estimatori con alcuni scatti “piccanti” è diventata uno dei personaggi più “attenzionati” (per utilizzare un termine che tanto si usa negli ultimi tempi) della rete. Molti la definiscono “scandalosa” quando, a quasi 31 anni, posta semplicemente il ritratto della sua persona, a prescindere da quello che deve costantemente conquistare (e dimostrare) in vasca. E poi, diciamola tutta, con un fisico scultoreo come il suo… fa solamente bene! Le sue “nudità” però, stanno creando particolare interesse tanto che, sulla questione è addirittura intervenuta Striscia la Notizia, regalandole perfino un Tapiro d’Oro. La parentesi televisiva come giudice di Italia’s Got Talent, le sarà sicuramente servita per “ammorbidire” alcuni aspetti particolarmente meticolosi del suo carattere, caratteristiche molto comuni agli sportivi. Lei, prima di essere un personaggio famoso è un’atleta, ma rimane sempre una persona. Questo infatti, è il punto più in alto della classifica.

Federica Pellegrini, nuovo scatto “bollente” e la rete “s’infiamma” per poco…

A distanza di alcuni giorni dal precedente scatto e la consegna del Tapiro, Federica Pellegrini torna su Instagram augurando il buongiorno agli estimatori. Altro scatto “bollente”, con la pancia di fuori, un jeans a vita bassa ed una maglia sportiva (alcuni commentatori web dicono che sia nuda, ma la canotta sotto si vede, e nemmeno con troppa difficoltà) “Buongiorno mondo! La domenica mattina ci vuole dolcezza… Non siete d’accordo con me?”, scrive sulla didascalia che accompagna lo scatto postato su Instagram. Poche ore e già il pienone di like per la campionessa di nuoto reduce dall’ottimo 1’56”98 con cui proprio ieri ha dominato i 200 sl nel meeting di Trieste. Dopo lo scatto del lato B in piscina e davanti a una finestra, la sportiva veneta ha pubblicato un nuovo selfie piccante, facendo chiacchierare ancora il web, tanto che qualcuno precisa: “Dai, dai che andiamo con la doppietta Staffelli”. Evidentemente al popolo social basta poco per “infiammarsi”… Eccovi di seguito, lo scatto “incriminato”, giudicate voi se considerarlo audace oppure no.





© RIPRODUZIONE RISERVATA