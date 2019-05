Federica Vincenti, compagna di Michele Placido/ “Potrebbe finire anche domani ma…”

Federica Vincenti compagna di Michele Placido: “Un solo difetto, aver avuto accanto un uomo importante”

Federica Vincenti ha scelto di farsi strada nel mondo della musica senza fare leva sull’importanza che rievoca il nome del marito Michele Placido. In arte Luna, la cantante ha lanciato il suo primo singolo Sorry pochi anni fa, in un periodo in cui ha avvertito forte l’esigenza di affermarsi al di là della popolarità del regista. Sua compagna ormai storica, da ormai 18 anni Federica e Michele vivono un grande amore fatto di passione e rispetto. E non senza alcuni scivoloni: due anni fa i giornali di gossip hanno riportato subito la notizia dell’incrinatura della loro relazione. Tutto poi finito in un nulla di fatto, smentito dalla stessa Vincenti e per la gioia dei fan della coppia. Forse più per gli ammiratori di Michele Placido, ospite di Verissimo per la puntata di oggi, sabato 4 maggio 2019, piuttosto che per supportare Federica. La Vincenti infatti è finita spesso al centro di forti polemiche sui social, dipinta come una sorta di arrampicatrice sociale in grado di sfruttare la celebrità del compagno regista solo per il proprio tornaconto. Forse è proprio per questo che Luna, come svela a Il Corriere della Sera, ha avuto a lungo paura di affrontare se stessa e la propria carriera. Il timore di essere etichettata come ‘la moglie di’ l’ha sempre spinta a fare un passo indietro, sicura che personaggi come Alessandro Gassmann, destinati a vivere all’ombra di un padre ingombrante, siano in realtà una rarità. “Un solo difetto, aver avuto accanto un uomo importante”, dice la moglie di Placido, sottolineando subito però che la musica le permette di proporsi in prima persona, senza che Michele sia in qualche modo coinvolto. “Avrei fatto l’attrice protagonista del film di mio marito”, evidenzia poi nella speranza che questo suo debutto nella discografia italiana possa mettere a tacere le molteplici critiche del mal pensanti.

Federica Vincenti: “Potrebbe finire anche domani, ma so che ci siamo dati tanto”

Diciassette anni al suo fianco ed una carriera come attrice sconfinata poi nella musica: Federica Vincenti non ha mai dato peso alla differenza d’età che la separa dal marito Michele Placido. “Potrebbe finire anche domani, ma so che ci siamo dati tanto”, ha detto in tempi non sospetti, poco tempo prima di confessare che il rapporto con il padre del figlio Gabriele fosse cambiato. Una distanza provocata anche dagli anni che li hanno sempre divisi. “Cambiano i desideri”, ha sottolineato a Vanity Fair, “le voglie non sono più comuni”. E non tanto perché Placido non avrebbe sostenuto la sua decisione di entrare nel mondo della musica, quanto per la loro diversa visione della vita. Eppure non si è mai trattato di una divisione, una separazione o della rottura di un matrimonio. I giornali però hanno subito riportato la notizia in pompa magna, parlando di un amore ormai finito. La Vincenti è ritornata tempo dopo sulle pagine del settimanale per smentire tutto. “Mi dissocio da questo ingigantimento del nulla”, ha detto con amarezza, pensando a come le cose siano sfuggite di mano. Nessuna fine, solo un inizio diverso, una nuova pagina di vita a due. Un amore che cambia, si evolve, passa attraverso le mutazioni del corpo e della mente. Tutto qui, nulla di anormale e scandaloso. Semplicemente una coppia che si piega come fuscelli al vento, adeguandosi e adattandosi alla clessidra che scorre.

