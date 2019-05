Federico Russo/ Sale su Instagram la febbre della Finale (Eurovision 2019)

Ci sarà Federico Russo a commentare la serata finale dell’Eurovision sabato 18 maggio 2019. Il dj tornerà a formare la coppia con Flavio Insinna che già aveva avuto modo di raccontare l’edizione 2017 della manifestazione canora internazionale. Dopo un anno di pausa saranno di nuovo i due conduttori (l’anno scorso Federico Russo, alla sua terza conduzione consecutiva dell’Eurovision, era stato affiancato da Serena Rossi) a raccontare folklore, performance e colori del grande appuntamento che quest’anno si svolgerà in Israele. Sperando naturalmente di accompagnare il più lontano possibile in classifica l’avventura del rappresentante italiano, Mahmood, presente in quanto vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Russo svolgerà il ruolo di maggior esperto musicale, pur mantenendo sempre la sua vena ironica e dissacrante che fa parte del suo bagaglio di dj, forte anche dell’esperienza di tanti anni nelle più importanti radio italiane, con il conduttore toscano che fa parte ormai dal 2007 della squadra di Radio Deejay. E in molti sperano di ricevere spoiler, contenuti esclusivi e curiosità da Israele dal suo seguitissimo profilo Instagram, che lo ha reso negli ultimi mesi un vero e proprio influencer nella scena italiana dei social.

FEDERICO RUSSO, LA STORIA D’AMORE “DISCRETA” CON COSTANZA GIACONI

Nonostante la sua presenza sui social e in particolare su Instagram sia divenuta particolarmente importante, Federico Russo negli ultimi anni ha saputo vivere con grande discrezione la storia d’amore con la sua compagna di vita, l’attrice Costanza Giaconi. Una storia che va avanti da diverso tempo ma di cui Russo non ha mai voluto parlare troppo pubblicamente, vivendo una separazione netta tra l’esperienza come conduttore, sia radiofonico e televisivo, e la vita privata. D’altronde la carriera di Russo negli ultimi anni ha fatto veri e propri passi da gigante, con la presenza fissa a “Quelli che il Calcio” (trasmissione che ha sempre seguito con interesse vista la sua passione per lo sport e il suo tifo per la Fiorentina) che gli ha sicuramente fornito un’ulteriore iniezione di popolarità oltre a quella già notevole dovuta dalla conduzione di “FM”, uno dei più popolari programmi radiofonici di Radio Deejay in coppia con Marisa Passera. E in questo Eurovision Federico Russo, convinto dalla performance sanremese dell’artista, ha dimostrato di avere grande fiducia in Mahmood, sperando di poter raccontare sul palco israeliano un grande exploit dell’artista italiano dopo il podio conquistato da Ermal Meta e Fabrizio Moro nella passata edizione.

