Fedez nudo su Instagram/ Chiara Ferragni vince la scommessa: ecco cosa è successo

Questi giorni in vacanza in Polinesia, stanno facendo ampiamente rilassare Fedez e Chiara Ferragni. La coppia più invidiata dello showbiz italiano, ha deciso di concedersi una vacanza lontana da Milano, lasciando anche il piccolo Leone a casa coccolato dai nonni, per passare insieme la loro luna di miele dopo le nozze dello scorso settembre in quel di Noto. La coppia si diverte spesso con scommesse e scherzi e così, dopo avere perso una partita di ping pong, Federico ha dovuto farsi fotografare completamente nudo con una noce di cocco che copre i gioielli di famiglia. “E niente, mi sono giocato una partita di ping pong con mia moglie con tanto di scommessa. Se ora mi vedete con un cocco come sospensorio significa che ho perso. Ciao! @chiaraferragni Ti odio”. Questo il messaggio che il rapper ha aggiunto allo scatto condiviso sul suo profilo di Instagram alcune ore fa, dopo avere perso la divertente scommessa.

Nonostante Fedez sia stato un uomo di parola, rispettando la scommessa, non tutti hanno apprezzato il suo gesto sportivo. “Ma non ti vergogni? Hai un figlio”, scrive qualcuno. Prima di questo accordo, il buon Federico si era già divertito prendendo in giro Chiara Ferragni. Dopo avere postato uno scatto con tanto di lingua fuori, il cantante ha scritto: “Ferragni e la lingua superdotata, mi sento un marito fortunato”, facendo una battuta un poco a “luci rosse”. Successivamente Fedez, ha incominciato a prendere in giro la moglie, postando fotomontaggi e meme che la raffiguravano al fianco di personaggi con delle lingue “importanti” quanto la sua. La coppia ama spesso prendersi in giro in maniera reciproca ed ogni momento è buono per mostrarsi ai follower ridendo e ironizzando anche delle sventure. “Stiamo ufficialmente andando a sfidarci, agguerriti più che mai!”, raccontava Federico proprio ieri tramite le Stories. La Ferragni dietro di lui in bicicletta, affermava serenamente: “Vincerò io!”, ed infatti così è accaduto. Successivamente infatti, il cantante era alla ricerca del cocco per poter fare lo scatto “incriminato”, risparmiando il backstage agli estimatori.





