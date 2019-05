Ferdinando Sallustio/ L’ex campione di Passaparola torna su Canale 5 (Ciao Darwin)

Chi è Ferdinando Sallustio

Ferdinando Sallustio, storico campione di Passaparola, sarà tra i protagonista della nuova puntata di Ciao Darwin, in onda questa sera su Canale 5. Il bancario di Ostuni farà parte della squadra della TV, capitana da Paola Perego, che sfiderà la squadra del Web. Sallustio è il concorrente con il più alto numero di presenze in puntata a Passaparola: 115 puntate di cui 109 vinte, tra l’edizione 2003 e 2008 del game show. Complessivamente ha vinto 352.500 euro. La sua ultima apparizione nel gioco condotto da Gerry Scotti è stata nel 2008, quando è stato sconfitto da Fabio Paesani. L’ex campione è diventato anche famoso per le sue filastrocche: “Mio figlio era nato prematuro e ha passato un mese in ospedale. Quando l’abbiamo portato a casa non dormiva mai, allora ho iniziato a cantargli tutte le ninne nanne conosciute e inventandomene alcune istantanee… Mentre la stavo canticchiando in studio durante le pause, se ne accorse l’assistente di studio e lo rivelò a Gerry Scotti… Poi una delle autrici di Passaparola disse che era piaciuta molto e chiese di farne altre: rimasi per oltre 100 puntate con altrettanto filastrocche diverse”, ha spiegato a Tv Blog, rivelando come è nata l’idea delle filastrocche.

Ferdinando Sallustio un veterano dei quiz

Ma Ferdinando Sallustio è un vero e proprio veterano dei quiz televisivi: nell’arco di 18 anni ha partecipato a 6 trasmissioni diverse. Nel 1990 è apparso a “Lascia o Raddoppia?” con Giancarlo Magalli e Bruno Gambarotta, e ha partecipato a Babilonia, quiz estivo con Umberto Smaila su Canale 5. Successivamente ha giocato con la squadra di Ostuni in un quiz che metteva in sfida le località italiane, sempre condotto da Smaila su Telemontecarlo. Nel 2000, in occasione del ritorno di Pippo Baudo alla Rai, ha partecipato a “Giorno dopo Giorno”, quiz pomeridiano di Rai 3 (diventato poi “Novecento” nel prime time di Rai 1): in 8 puntate Sallustio ha vinto un giro in torno al mondo con la moglie. Invece a “Quiz Show” sbagliò una risposta da 32 milioni di lire. Dopo l’esperienza di “Passaparola”, Sallustio è tornato a giocare in un quiz condotto da Gerry Scotti. Nel 2016 il campione è stato ospite di una puntata speciale “Caduta Libera” tra undici ex vincitori dei quiz di Scotti: “Quando il generale chiama noi rispondiamo presente. Il garbo, la presenza di spirito e l’affetto – sottolinea Sallustio- che ci riserva il gigante buono della Tv sono autentici”, ha detto Sallustio a Quotidiano Puglia.

