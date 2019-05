Ferdinando Salzano/ Striscia:”Music Awards? Stessi ospiti sue nozze e di Sanremo”

Ferdinando Salzano viene considerato una sorta di “boss” della musica italiano: d’altronde è evidente che la maggior parte dei grandi cantanti del Belpaese siano legati all’impresario che guida la F&P Group, società leader nel booking e nell’organizzazione dei concerti. Una capacità d’influenza importante, quella esercitata da Salzano, al punto che nei mesi scorsi da Striscia la Notizia vennero sollevate parecchie critiche per il fatto che al Festival di Sanremo di Baglioni, a sua volta facente parte del “gruppo Salzano”, gli ospiti invitati alla kermesse fossero praticamente quasi tutti riconducibili alla macchina da guerra messa in piedi dal manager. Non è un caso che nel servizio in onda stasera nel tg satirico di Canale 5 l’inviato Pinuccio parli del “terzo matrimonio” di Salzano. Il primo, quello vero, è avvenuto a Formentera con la moglie Barbara Zoggia alla presenza di grandissimi nomi della musica italiana. Il secondo è andato in scena a Sanremo. E il terzo a quanto pare al Music Awards, scopriamo perché…

IL TERZO “MATRIMONIO” DI FERDINANDO SALZANO

In effetti basta vedere chi si è esibito all’arena di Verona per capire: Luciano Ligabue, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Annalisa, Francesco Renga, Nek, Biagio Antonacci, Raf e Tozzi, Elisa, Anna Tatangelo, Il Volo e Fabrizio Moro. A questi nomi bisogna aggiungerne altri come Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Achille Lauro e The Giornalisti, tutti in qualche modo riconducibili alla sfera d’influenza di Ferdinando Salzano. Pinuccio di Striscia la Notizia ha intervistato a questo proposito Michele Monina, giornalista e critico musicale:”Il Music Awards è nato come evento per gli artisti che avevano vinto la certificazione di Disco d’oro o di platino, ma da quest’anno, dato che qualcuno ha fatto notare che non tutti i nomi presentati avevano quelle certificazioni, si è passati a un’ipotesi dei tormentoni dell’estate. Ci sono tanti artisti che sono lì per una certa contiguità: uso un termine che in Rai funziona”. Pinuccio a questo punto interviene: “Notiamo che molti di questi artisti appartengo alle scuderie di Salzano…”, e Monina conferma: “Esattamente. Si è ricreata la stessa situazione sanremese: buona parte dei partecipanti è ricollegabile a F&P direttamente o al gruppo tedesco che governa Vivo Concerti, Magellano, Vertigo…sono sempre loro”. Pinuccio allora rivolgendosi direttamente alla Rai dice: “Possono fare un canale musicale e lo chiamano Tele Salzano, con tutti gli ospiti del matrimonio. E i mega ospiti (suoi testimoni di nozze) Fiorella Mannoia e Biagio Antonacci”.

