Fiammetta Cicogna è incinta/ Foto, due gemelli dal compagno Carl Hirschmann

Fiammetta Cicogna è incinta. La showgirl, conduttrice per diversi anni di uno degli show più avventurosi della televisione italiana, Wild-Oltrenatura, trasmesso su Italia 1, con una dolce foto del pancione pubbicata sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere incinta di due gemelli. “Doppietta di Luckygrey al 90’ sul calar del sole“, ha scritto Fiammetta nella didascalia che accompagna il tenero scatto con cui ha deciso di condividere la dolce notizia. Bellissima e con il pancione già evidente, Fiammetta Cicogna non nasconde la propria feicità. In un colpo solo, la showgir diventerà due volte mamma. Il futuro papà, invece, è il rampollo 30enne di origini franco-svizzere Carl Hirschmann con cui Fiammetta vive da tempo una storia importante e che ha già una figlia di sei anni. Lo stesso Carl Hirschmann, poi, sulle storie di Instagram, ha condiviso la stessa foto della compagna annunciando la sua doppia paternità.

FIAMMETTA CICOGNA INCINTA DI DUE GEMELLI: “GRAZIE PERCHE’ AMARE E’…”

Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann stanno insieme da diverso tempo. La loro storia procede a gonfie vele e dopo aver vissuto un lungo periodo da fidanzati, i due piccioncini sono pronti a vivere l’avventura più bella della oro vita allargando la famiglia con l’arrivo di due gemelli. I due si sono conosciuti a Milano e, accanto a Fiammetta Cicogna, dopo varie storie con modelle e anche con Britney Spears, il futuro papà ha trovato finalmente la sua serenità. Innamoratissima di Carl Hirschmann, su Instagram, in occasione dell’arrivo del nuovo anno, Fiammetta Cicogna scriveva rivolgendosi ai followers: “grazie perché la vita vera insieme non è sempre facile. Sono esperta di Amore quanto voi ed il consiglio che vi posso dare è quello di non soffermarsi a quello che “si deve fare”, ma trovare quella verità nella coppia che è solo vostra, creare un grande progetto comune ed in base a quello mandare giù rospi se ne vale la pena, capire gli errori dell’altro e migliorarsi insieme, perdonare se dall’altra parte c’è voglia di recuperare, non fare vendette, non fare minacce e lasciare liberi, se se ne deve andare va’, se deve restare resta. Amare è liberare e cercare di rendere la vita dell’altro il più divertente e semplice possibile…” (cliccate qui per vedere il post).





