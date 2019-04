Fidanzato di Ambra Lombardo/ La lettera di Kikò: Marco in studio? (Domenica Live)

Ambra Lombardo dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello 2019, ha lasciato una “passione in sospeso” con Kikò Nalli. La professoressa infatti, in qualche modo ha rubato il cuore dell’ex marito di Tina Cipollari che per rispetto del fidanzato di lei, ha deciso di mettere un freno a ciò che sentiva. Ma chi è il compagno della prof che ha dovuto lasciare il programma? La sorella di Ambra, ospite a Pomeriggio 5 si è lasciata scappare qualche dettaglio in più. Lui è più grande di lei, ed infatti dato anche il suo “interesse” per l’hair stylist, questo è apparso abbastanza evidente. La sorella però, ha anche affermato che la coppia sta insieme da poco tempo e quindi, a tutti gli effetti non è ancora da considerarsi una storia seria. “Io penso una cosa che ho capito nelle ultime ore. Io e mia sorella abbiamo discusso questa notte e mi ha confessato che, al Grande Fratello, si ha la percezione che le cose vanno a tutt’altra velocità rispetto a quello che succede nella vita di tutti i giorni. Una settimana vale un mese”.

Lettera di Kikò per Ambra: come la prenderà il suo fidanzato Marco?

A quanto pare, Ambra Lombardo, sarebbe “pazza” di Kikò Nalli, tanto da dedicargli dolci parole direttamente su Instagram, una volta fuori dal gioco. “Ripenso alle tue parole: uscita dalla Casa quello che hai vissuto ti resterà dentro e ti cambierà. Non tornerai indietro…”, ha scritto lei. Ed infatti il concorrente, dopo l’eliminazione di Ambra si è confidato: “Quando è stata eliminata io ho avuto un’emozione tremenda. Come se una cosa non sta andando via, come se una cosa stesse per cominciare”. In tutto questo scambio di emozioni, come la penserà il suo fidanzato? Nel corso del nuovo appuntamento di oggi con Domenica Live, Barbara d’Urso leggerà all’ex concorrente la lettera che gli ha scritto Kikò: ci sarà pure il suo fidanzato in studio pronto a rivendicare tutto il suo amore per lei? “Sono pochi giorni che la tua voce non rimbomba più in questa casa. Ma credimi nella mia testa sì. Sembrava tutto così impossibile, anche un semplice abbraccio sembrava così sbagliato”, ha scritto Nalli nella sua lettera. Poi ha concluso: “Io ho visto, scrutato e capito chi sei. Non parlo del tuo aspetto fisico. Ho captato delle vibrazioni pazzesche che mi rendono ancora felice. questa lettera non è scritta per disturbare nessuno, ma per ringraziare una donna. E che donna”.

