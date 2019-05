Fidanzato di Lele Mora, chi è?/ “La mia vita sessuale è morta otto anni fa”

CHI È IL FIDANZATO DI LELE MORA?

Nella puntata di questa sera di Live – Non è la D’Urso uno dei protagonisti del salotto di Carmelita sarà Lele Mora, l’ex manager dei Vip che di recente è tornato al centro delle cronache per un duro botta e risposta con Fabrizio Corona: c’è molta attesa per l’ospitata del 64enne originario di Bagnolo di Po dal momento che, poco più di un mese fa, nel corso di una intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, Lele Mora aveva escluso in maniera categorica qualsiasi possibilità di partecipare a qualunque programma condotto da Barbara D’Urso: “Non ci andrei, non me ne frega niente di andare in televisione da lei in questo momento” aveva detto Mora, spiegando di essere stato ospite dei talk show della reginetta di Canale 5 solo in un’altra occasione nella sua vita. Come la prenderà la padrona di casa questa giravolta, contando anche che l’ex agente che un tempo bazzicava assiduamente il mondo dello spettacolo ha avuto da ridire pure sul fatto che la D’Urso, nel corso dell’intervista fatta a Fabrizio Corona, aveva fatto continuamente riferimento a lui?

CORONA: MAI STATO UN FIDANZATO DI MORA

Come è noto, infatti, di recente Lele Mora ha replicato ad alcune affermazioni dell’ex paparazzo che, intervistato da Peter Gomez, peraltro l’aveva tirato in ballo: “La D’Urso, dalla quale ci sono stato anche senza esserci fisicamente, nella puntata con Corona ha parlato solo di me” ha spiegato il 64enne e confermando che ha spiegato come lui abbia avuto un rapporto sessuale con l’ex compagno di Belen Rodriguez: “Lui ha detto che è stato il grande amore della mia vita? È vero, ma quando dice che non ci fu sesso è una bugia, non l’ha detto altrimenti faceva una brutta figura…” incalza Lele Mora a La Zanzara, che poi ha pure fatto dei nemmeno tanto velati accenni ad alcuni dettagli della notte passata con lo stesso Corona. “Purtroppo però la mia vita sessuale è morta otto anni fa, eppure sono giovane: comunque sto bene, non si vive di solo sesso…” ha concluso il diretto interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA