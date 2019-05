Figlio di Kikò contro Ambra/ Grande Fratello 2019: “Stratega!”: e Tina scrive…

Francesco, figlio di Kikò Nalli e Tina Cipollari, ha attaccato su Instagram la nuova “fidanzata” del padre. Come ben sapete, Ambra Lombardo nel corso dell’ultima puntata serale del Grande Fratello 2019, ha avuto modo di confrontarsi con l’hair stylist, confidandogli che aveva ragione quando le diceva che certe emozioni, anche fuori dal gioco, avrebbe continuato a provarle. Ed infatti, la professoressa una volta eliminata, ha lasciato il suo fidanzato Marco, continuando a pensare a Kikò. Per questo motivo, una volta rientrata per fargli una sorpresa, dopo avergli confidato le sue emozioni, ha pensato bene di sancire “l’amore” con un bacio sulle labbra. “Ti volevo dire che avevi ragione tu. Quando esci da qui questa esperienza ti resta dentro e non si torna indietro. Mi sei mancato e molto, ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi la mattina e vederti pulire la cucina da solo, mi è mancato parlarti con gli occhi e mi è mancato sentirti parlare ad alta voce e dirmi che non ho capito un ca**o e che sono bellissima”, gli aveva detto Ambra. Per poi confidargli di avere sentito la sua mancanza in tutto: “Io ti ho tenuto lontano perché tu eri vicino. Tienimi il posto come facevi sempre, e non solo a tavola!”.

Grande Fratello 2019, il figlio di Kikò Nalli contro Ambra Lombardo

Questo avvicinamento ufficiale tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ha indispettito Francesco, suo figlio. Ed infatti il ragazzino, rispondendo alle domande di Instagram, ha confidato il suo punto di vista nei confronti della professoressa. “Di Ambra penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità”, ha affermato. Successivamente, un utente gli ha fatto notare di sbagliarsi sulla Lombardo, ma il giovane è rimasto fermo sulla sua posizione. “Non mi sbaglio, perché invece di farlo dopo che è uscita, non poteva farlo prima. Mi dispiace ma ti sbagli di grosso”. Poco dopo, anche Tina Cipollari pare avere lanciato una frecciatina niente male nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello 2019. Postando la fotografia di una volpe ha scritto: “Disse la volpe al tasso: tu sei furbo, ma io ti passo”. Per quale motivo Ambra dovrebbe essere solamente alla ricerca di popolarità? Del resto sta parlando delle sue emozioni per Kikò esclusivamente nei salotti della d’Urso e non in giro in tutto i programmi TV! Io non ci vedo assolutamente nulla di male… vedremo se la Lombardo risponderà alle frecciatine oppure no.

