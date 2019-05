FIGLIO KIKÒ NALLI E TINA CIPOLLARI CONTRO AMBRA/ Il messaggio di Kikò dalla Casa

Il bacio tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo al Grande Fratello 16 ha diviso il pubblico e non solo. A remare contro questo nuovo amore ci sono i figli di Kikò e la ex moglie Tina Cipollari. Il figlio Francesco, infatti, su Instagram ha pubblicato una serie di Instagram Stories, poi rimosse, n cui commentava le parole di Ambra ospite del salotto di Domenica Live. La ex concorrente del GF 16 precisava di aver baciato Kikò solo una volta uscita dalla casa per rispetto nei confronti dell’uomo che l’attendeva fuori. La bella professoressa, infatti, è entrata fidanzata nella casa del GF e pur provando un’attrazione verso l’hair stylist ha preferito prima chiarire la sua situazione fuori e poi lasciarsi andare. Una scelta rispettabilissima che non ha incontrato l’approvazione dei figli di Kikò e in particolare di Francesco che si è lasciato andare su Instagram accusando Ambra di essere falsa e stratega. Il ragazzo ha commentato in diretta al puntata di Domenica Live con una serie di Instagram Stories in cui dava ragione a Karina Kascella, l’unica del parterre che ha detto di non aver apprezzato il bacio tra Kikò ed Ambra.

Ambra Lombardo si difende dalle accuse di Tina Cipollari: “non sono una stratega”

Ospite di Domenica Live, Ambra Lombardo ha risposto alle parole dei figli di Kikò Nalli, ma anche alle dichiarazioni di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Sono” ha commentato la storia tra l’ex marito e la bella professoressa del GF 16: “Non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari“. Non solo, Tina ha anche confessato di aver provato una strana sensazione nel vederlo baciare in diretta televisiva un’altra donna: “Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore”. La Cipollari ha poi nuovamente precisato: “non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Kikò da quasi diciotto anni e anche lui è molto particolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina”. Ambra ha così replicato a Domenica Live: “Comprendo la perplessità dei figli ma il tempo vedrà a chi dare ragione. Se fossi stata una stratega avrei iniziato una storia d’amore con Kikò dentro la Casa”. La professoressa poi chiede a Barbara D’Urso di rientrare nella casa per un confronto con Kikò e sottolinea: “i figli sono la priorità, e lo dico io che non sono madre, e che io lo aspetto”.

Kikò Nalli: il messaggio ai figli

Intanto all’interno della casa, Kikò Nalli all’infuori di tutto questo calmare mediatico suscitato dal bacio con Ambra Lombardo, ha voluto inviare un messaggio d’amore ai suoi figli. “Amori miei – esordisce così l’hair stylist – è un mese che non vi vedo, che non vi vivo e non vi bacio. Mancate come ossigeno. Spero che almeno un pochino vi faccio ridere. Stando insieme a dei ragazzi fantastici qui nella casa, papà sta tornando ad essere un po’ bambino. Ma voi mi pensate? Datemi un segnale, anche piccolissimo, e il papà sarà ancor più felice di stare nella casa. Dovete essere felici se papà è felice”. Se da un lato è felice di vivere questa esperienza nella casa del Grande Fratello 16 dall’altra Kikò Nalli è spaventato di poter deludere i suoi amati figli. Chissà che i figli di Kikò non decidano di rispondere al papà oppure di entrare nella casa per abbracciarlo e rassicurarlo di tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA