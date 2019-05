Finalisti Amici 2019, chi sono?/ Tish, Giordana Angi e Alberto Urso in finale con…

CHI SONO I FINALISTI DI AMICI 2019? I PRONOSTICI

La finale di Amici 2019 è ormai all’orizzonte. Sabato prossimo, su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione del programma di Maria De Filippi e a quel punto conosceremo il nome del vincitore numero 18. Come al solito è sempre la classe di canto quella che arriverà in finale con più membri visto che questa sera andranno allo scontro Tish, Giordana Angi, Alberto Urso e i due ballerini Vincenzo e Rafael. Proprio sui due potrebbe arrivare la prima risposta di questa edizione visto che i due potrebbero essere chiamati ad una finalissima di ballo che permetterà ad uno dei due di vincere la categoria e accedere al serale insieme ai tre cantanti. Al momento, almeno secondo il gradimento del pubblico e dei professori, non ci sono dubbi sull’arrivo dei tre cantanti alla finalissima e questo lascia pensare che proprio loro saranno i finalisti, molto probabilmente, al fianco di Rafael che potrebbe uscire vincitore della sfida di ballo, ma se così non fosse?

LA SORPRESA SARA’ GIORDANA ANGI?

I pronostici sembrano essere certi che i tre cantanti arriveranno alla finale di Amici 2019 di sabato prossimo, ma se così non fosse? In quest’ultima settimana è successo qualcosa di strano che la stessa cantante non è riuscita a spiegarsi, ma di chi parliamo? Di Giordana Angi, è certo. La cantante dei bianchi, o ex, è pronta ad affrontare al meglio questa semifinale di Amici 2019 ma se non riuscisse, a sorpresa, ad arrivare in finale? Nei giorni scorsi i professori non sono stati molto carini di lei e, in particolare, quelli di canto si sono un po’ schierati con i suoi compagni ma non con lei pur riconoscendo il suo talento. In particolare, Rudy Zerbi si è ancora una volta schierato con Tish, convinto che la rossa si sia messa in gioco a differenza della sua rivale, mentre Alex Britti ha pensato bene di fare lo stesso ma con Alberto Urso, pur riconoscendo la bravura delle sue colleghe. E Stash? Anche lui si è schierato con Tish tanto che Giordana ha poi commentato: “Non ci capisco niente”. Si aspettava forse più sostegno alla vigilia di un traguardo così importante?

ALBERTO URSO FINALISTA DI AMICI O BOCCIATO “ILLUSTRE”?

E se tra i finalisti di Amici 2019 non ci fosse Alberto Urso? Siamo sicuri che questa è un’ipotesi che nessuno ha mai preso in considerazione ma non è la prima volta che il talento fa le spese per far andare avanti altro e se fosse proprio il turno del cantante messinese pagare questa volta? In queste settimane nessuno ha mai pensato che il cantante potesse uscire. Le sue esibizioni sono sempre al top, ha dimostrato tutti i suoi lati, anche quelli divertenti e “caserecci”, ha mostrato il suo animo sensibile parlando della sua nonna, e ha legato con tutti i suoi compagni e ha portato rispetto ai professori, qualsiasi fosse il loro giudizio su di lui. Ma davvero sarà premiato tutto questo suo impeccabile percorso o alla fine dovrà lasciare la strada a una delle sicure vincitrici ovvero Tish e Giordana Angi? Al momento non lo sappiamo ancora anche se le probabilità di una sua uscita di scena sono davvero molto basse. Sarà uno dei ballerini a lasciare il programma stasera ad un passo dalla finale?



