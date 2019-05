Fiorello ritorna in Rai?/ Video: “Riprendo le trattative, vorrei farlo gratis ma…”

Fiorello torna in Rai? Forse sì, forse no. Il siciliano ci scherza sù, riporta sui suoi profili social una serie di titoli di giornali e rilancia l’argomento facendo ironia su quello che sarebbe il suo cachet e poi parlando di spie e di una sorta di complotto che potrebbe essere alle spalle di tutto quello che sta succedendo. Nei giorni scorsi proprio Fiorello ha deciso di prendere la parola sui social rilasciando una diretta social in cui esprime il suo rammarico per “le bugie dette” nei suoi confronti perché lui non prende “17 mila euro per due minuti” ma ne vuole molti di più per un minuto solo. Fiorello commenta l’articolo su La Stampa al grido di “Più soldi a me che a Fazio, lo dicono qui, scontro per il ritorno di Fiorello su Rai1, mica a Raiplay…. veramente non si fa così… il mio pubblico cosa può pensare? Ti svendi per così poco? Io prendo 20mila per un minuto, poi scatta la tariffa… ne voglio il doppio per due minuti“. Le parole di Fiorello lasciano pensare all’ironia che da sempre lo contraddistingue e lo stesso è successo poco fa dove su Instagram è tornato sull’argomento.

FIORELLO SUL RITORNO IN RAI

I giornali sono tornati oggi sul possibile di ritorno di Fiorello in Rai e proprio la Repubblica che questa volta annuncia addirittura un dietrofront dello showman per via della Rai nel caos e di un fantomatico calo di ascolti. Proprio su questo il siciliano risponde a tono e, secondo quanto riporta TvBlog, ha commentato: “Repubblica scrive che ho rinunciato: non è vero. Non ho rinunciato, anzi oggi incontrerò… Repubblica è un giornale del gruppo GEDI, così come lo è La Stampa che aveva fatto uscire l’articolo in cui si diceva che mi avrebbero dato 17mila euro per due minuti. Tutti abbiamo notato che son0 entrambi giornali del gruppo GEDI. Sarà un caso: gruppo GEDI fa capo a De Benedetti, quindi fa capo al PD, quindi in lotta contro la Rai in forza Lega-5 Stelle. Io lavoro con il gruppo GEDI perché sto a Radio Deejay, ma volevo tornare alla Rai perché mi piace la Rai…“. Anche questa volta sembra che si tratti solo di un commento ironico, ma cosa ci sarà di vero e cosa no? Al momento non c’è dato saperlo e intanto la diatriba continua mentre Fiorello si tiene ben fuori dai guai tant’è che alla fine rilancia: “Ora per colpa loro mi tocca chiudere con Radio Deejay. Per colpa di De Benedetti me ne… ma non è possibile. C’era pure la festa di Radio Deejay a giugno, mi tocca non andarci“. Solo una serie di battute su una cosa che davvero non esiste?

Ecco uno dei video postati da Fiorello in questi giorni:





