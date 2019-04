FLAVIO BARATTUCCI/ Sta con Valentina Galli? I sospetti di Giulia a Uomini e Donne

Flavio Barattucci finisce nel mirino di Giulia Cavaglià nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. “Secondo me Flavio ha qualcuno a cui dover giustificare quello che fa. Sei proprio una persona fredda, hai un atteggiamento con me che nella mia vita non ho mai visto.” ammette la tronista che riesce poi a prendere tra le mani il cellulare di Flavio. Lui lo sblocca, lei non trova ciò che credeva e Flavio glielo strappa dalle mani, lasciandola da sola. Giulia è basita, lui è furioso e non vuole rientrare. “Mi hai tolto il telefono dalle mani e sei scappato”. Flavio però proprio non vuole rientrare: “Non mi piace questo, non mi piace neppure l’immagine di me che sta uscendo. Me ne voglio andare” sbotta il corteggiatore. Giulia in studio svela però i suoi sospetti fino in fondo: “Secondo me frequenta Valentina”. Il riferimento è a Valentina Galli, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Flavio è infatti il ragazzo che fece il chiarimento con Luigi quando uscì la segnalazione su Valentina e un presunto fidanzato fuori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GUAI IN VISTA PER FLAVIO

Guai in vista per Flavio Barattucci nella nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne. La freddezza e il distacco mostrato dal corteggiatore di Giulia Cavaglià ha fatto storcere il naso a molti ma, soprattutto, alla tronista. Oggi Giulia paleserà nuovamente i suoi dubbi, ammettendo di ricevere da parte sua gesti romantici ma nessuna propensione al bacio. Un dettaglio che la insospettisce e la porta a credere che il suo interesse non sia reale e che, fuori da Uomini e Donne, possa avere un’altra. “Io non dico che ha una fidanzata, però secondo me ha una tromba*ica!” Da qui l’idea di controllare il suo cellulare, per comprendere se il corteggiatore abbia realmente qualcosa da nascondere. Flavio accetta seppur con riluttanza. In studio, Giulia porta il cellulare di Flavio e inizia a controllarlo.

FLAVIO VA VIA, GIULIA SENZA PAROLE

Gianni Sperti, ormai noto per i suoi controlli al cellulare a Uomini e Donne, si propone subito di aiutare Giulia Cavaglià nelle “indagini” su Flavio Barattucci. Oggi scopriremo cosa la tronista riuscirà a scoprire su di lui. Ciò che è certo è che Flavio si infurierà per la poca fiducia di Giulia e lascerà lo studio. La tronista lo segue ancora col suo cellulare tra le mani che Flavio però le strappa dalle mani, andando via. Gesto che lascia la Cavaglià senza parole e abbastanza scossa. I dubbi su di lui insomma continuano e la sua posizione a Uomini e Donne si fa molto complicata. Giulia lo eliminerà o perdonerà questo comportamento?



© RIPRODUZIONE RISERVATA