Flavio Barattucci/ Uomini e Donne: addio a Giulia Cavaglià con un sms?

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda con la seconda parte della nuova puntata del trono classico dedicata alle troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Dopo i baci tra la tronista napoletana e Luca Daffrè, Maria De Filippi darà spazio a Giulia Cavaglià e, soprattutto a Flavio Barattucci, il corteggiatore di cui la tronista non si fida per il suo rapporto con Valentina Galli, l’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Nella scorsa puntata, Giulia ha accusato Flavio di sentirsi un tronista e di non raccontare la verità sul suo rapporto con Valentina Galli al punto da avergli controllato anche il telefono. Sentendosi sempre accusato, Flavio, nella scorsa puntata, ha lasciato lo studio inseguito dalla Cavaglià che, però, non è riuscita a convincerlo a tornare. Giuia, però, pensava di riuscire a recuperare il rapporto con Flavio, ma nella puntata odierna, riceverà una brutta notizia da Maria De Filippi.

Flavio Barattucci, Uomini e Donne: addio definitivo a Giuia Cavagià?

Dopo il botta e risposta della scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià è andata a parlare con Flavio Barattucci cercando di chiarire la situazione. “Secondo me Flavio ha qualcuno a cui dover giustificare quello che fa. Sei proprio una persona fredda, hai un atteggiamento con me che nella mia vita non ho mai visto”: sono state le parole della tronista che hanno fatto infuriare il corteggiatore. Nonostante il tentativo di recuperare, però, Flavio non sentirà ragioni. In studio, infatti, Maria De Filippi spiazzerà la tronista con un annuncio. “Ha mandato un sms prima della puntata e ha scritto che non viene più“, spiega la conduttrice come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Di fronte alla decisione del corteggiatore, Giulia non nasconderà la propria delusione.





