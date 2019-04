Follettina Creation, chi è?/ Maria Grazia Catalano “mamma di bambole reborn”

Barbara d’Urso torna a stupire il suo pubblico e si fa sempre più social. Sì, perchè nella nuova puntata di Pomeriggio 5, in onda oggi 26 aprile, ha tra i suoi ospiti uno dei fenomeni social degli ultimi tempi: Follettina Creation. Chi ama bazzicare su Youtube, Instagram o Twitter si sarà imbattuto facilmente in uno dei video che la vedono protagonista. Per chi, invece, non la conoscesse, Follettina Creation nient’altro è che il nome “d’arte” di Maria Grazia Catalano (o almeno questo è il nome che usa sui suoi social). Una donna che fa video da più di tre anni ma che ha trovato popolarità solo nell’ultimo anno. La popolarità è infatti arrivata con alcuni video dove gioca a fare la mamma di bambole reborn, video che hanno poi raggiunto un milione di visualizzazioni.

FOLLETTINA CREATION A POMERIGGIO 5

Un personaggio particolare, divertente, a tratti assurdo quello di Follettina Creation, caratteristiche che le hanno però assicurato il successo sul web. E oggi, la Catalano sarà ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ad annunciarlo è stata proprio lei attraverso il suo profilo Instagram con una storia nella quale ha invitato i suoi fan a non perdersi la sua ospitata su Canale 5. La storia è stata poi ripostata dalla stessa Barbara d’Urso, che ha così confermato la sua presenza in studio oggi. Si tratta di un vero e proprio esordio in tv, su Canale 5, per Follettina Creation, che sicuramente sarà seguito e verrà molto apprezzato dai suoi tantissimi fan. Puntata, insomma, scoppiettante quella di Pomeriggio 5.





