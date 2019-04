FRANCESCA BRAMBILLA, AMANTE DI STEFANO LAUDONI?/ Diffida per Valentina Vignali

Francesca Brambilla ha diffidato Valentina Vignali al Grande Fratello 16. Continuano i guai giudiziari al reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Dopo la diffida di Cristiano De Andrè alle figlie Fabrizia e Francesca e quella di Wanda Nara inviata a Ivana Icardi, questa volta ad essere diffidata è stata Valentina Vignali, la cestista concorrente del GF16. Si tratta di un vero e proprio record come ha precisato orgogliosamente Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque: “Collezionare tre diffide in sole due puntate del Grande Fratello, questo è un altro guinness world record della d’Urso”. La Brambilla ha deciso di intervenire dopo che la Vignali durante la diretta del reality show a continuato a parlare di lei e della storia con il suo ex fidanzato Stefano Laudoni.

Francesca Brambilla diffida Valentina Vignali

Tutto è partito dalle parole di Valentina Vignali che, durante l’ultima diretta del Grande Fratello 16, ha lasciato intendere che Francesca Brambilla sia stata la causa della fine della sua storia d’amore con Stefano Laudoni. Parole che non sono state minimamente gradite dalla ex Bona Sorte di Avanti un Altro che ha preferito agire direttamente per via legali. Ecco cosa si legge dalla diffida: Francesca Brambilla si è rivolta al nostro studio a seguito delle strumentali e infondate polemiche da lei sollevate in occasione della puntata del Grande Fratello. Non solo, la diffida prosegue avvisando la Vignali che la Brambilla si riserva nel caso di agire per vie legali a tutela della propria immagine personale e professionale. La Brambilla, infatti, non solo sarebbe infastidita da quanto detto al Grande Fratello 16, ma anche per le continue illazioni lanciate dalla Vignali che non hanno alcun fondamento.

Barbara d’Urso: “la invito a dire la sua”

Per tutti questi motivi, come si legge nella diffida inviata da Francesca Brambilla a Valentina Vignali: “La invitiamo per tanto a cessare immediatamente ogni condotta lesiva dell’onorabilità della nostra assistita la signora Francesca Brambilla”. Barbara d’Urso dopo averla letta in diretta televisiva a Pomeriggio Cinque non si è tirata indietro nel lanciare un appello alla ragazza invitandola a partecipare per dire dal vivo la sua. “Ovviamente io invito Francesca Brambilla a replicare e a dire la sua. E ovviamente informerò Valentina Vignali della terza diffida della Casa del Grande Fratello. Qui si chiude” ha detto la D’Urso curiosa di scoprire cosa avrebbe da dire la ex concorrente di Miss Italia.



