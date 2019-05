Francesca Brambilla/ La Bona Sorte torna da Paolo Bonolis (Ciao Darwin)

Francesca Brambilla sarà una delle protagoniste più in vista della nuova puntata di Ciao Darwin 8. Nella sfida che vedrà contrapposti i protagonisti del web contro i personaggi della tv, la Bona Sorte di “Avanti un altro” gareggerà per il mondo del piccolo schermo; e a un passo dalla nuova puntata, cominciano a fioccare le prime indiscrezioni: sul suo profilo social ufficiale, la modella ha pubblicato un’immagine – in parte censurata – che la ritrae nel bel mezzo del defilé dello show di Paolo Bonolis. L’immagine è coperta per non svelare in anteprima il suo look, ma ciò che possiamo scorgere è che La Bona Sorte sfilerà con un abito lungo dalle sfumature dorate, accompagnato da tacchi vertiginosi. Con la sua presenza a Ciao Darwin – Terre desolate, Francesca Brambilla torna nuovamente nel ciclone mediatico dopo le polemiche dei giorni scorsi: solo poche settimane fa è stata accusata da Valentina Vignali di avere avuto un breve flirt con Stefano Laudoni quando i due erano ancora fidanzati. L’annuncio in diretta tv è stato però mal digerito dalla Brambilla, che nei giorni seguenti ha dato incarico ai suoi avvocati di inviare alla cestista una diffida. Da quel momento la Vignali non ha potuto più parlare della vicenda e il chiacchiericcio mediatico su quel bizzarro triangolo si è man mano spento.

Francesca Brambilla, super tifosa dell’Atalanta

Ad Avanti un altro è nota per la sua bellezza e la sua femminilità, ma sono in pochi a sapere che Francesca Brambilla è in realtà un vero maschiaccio. Modella e volto televisivo tra i più cliccati anche sui social, ama il motocross ed è una tifosa sfegatata dell’Atalanta. A poche ore dalla partita di Coppa Italia, che lo scorso mercoledì ha visto la sua squadra del cuore perdere con un risultato di 0 a 2 contro la Lazio, la Brambilla ha tracciato un’analisi del campionato a Calcioatalanta.it, dove ha rilasciato un’intervista in esclusiva: “L’Atalanta è una delle squadre più in forma del campionato e la conferma arriva direttamente dalle partite che gioca”. A poche ore dal suo intervento a Ciao Darwin – Terre Desolate per il mondo della tv, la Brambilla ha parlato inoltre dei giocatori che compongono la rosa, analizzando punti di forza e svelando le sue preferenze: “(Il simbolo dell’Atalanta? Ndr) Potrei dire Papu Gomez perché è il capitano della squadra, ma sicuramente – continua la modella – Ilicic e Zapata non sono da meno. Ma dobbiamo ringraziare anche Gasperini – spiega infine La Bona Sorte di Avanti un altro – per quello che sta facendo e soprattutto goderci questo magico momento”. Come se la caverà questa sera nella partita più importante della sua stagione televisiva?

