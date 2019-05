Francesca Cipriani fuori di seno a Pomeriggio5/ Video inedito a Striscia la Notizia

Chi conosce Francesca Cipriani sa bene che la bella ex gieffina non si risparmia mai quando va in tv e anche questa volta ha fatto lo stesso. Nei giorni scorsi, ospite a Pomeriggio 5 ha sfoggiato un bel vestito leopardato e un caschetto nero che ha messo tutti in crisi, soprattutto i suoi fan. Il suo enorme seno come sempre era in bella vista ma, a quanto pare, è durante un fuori onda che la struttura non ha retto ed è successo di tutto. Molto probabilmente durante la pubblicità, Francesca Cipriani si è lanciata in un sexy siparietto in cui, gonna al vento, ha deciso di mettere in mostra le sue gambe e non solo visto che la coreografia ha tirato giù le bretelle del vestito e le sue tette sono finite fuori al vento. Questa volta però l’ex gieffina si è voltata e in onda è andato poco o niente soprattutto perché il pubblico di Canale 5 non ha avuto il piacere di gustare in diretta l’evento.

FRANCESCA CIPRIANI FUORI DI SENO

Ad alzare il velo su quanto è accaduto in questo fuori onda ci ha pensato Striscia la Notizia che ieri sera, durante il consueto momento dei “Nuovi Mostri” ha pensato bene di mettere al primo posto proprio Francesca Cipriani fuori di seno. La vulcanica showgirl, in studio da Carmelita si solleva la gonna da seduta, lo fa alzandosi dalla sedia, solleva ancora il vestito, mostra le mutandine e si mette a ballare al grido di Dolce Amaro ma proprio quando tutto viene giù la conduttrice la invita a sedersi e stare calma e tranquilla. Un video clamoroso e, soprattutto, senza censura quello mandato in onda nella puntata di ieri, 10 maggio, del tg satirico e che potete vedere cliccando qui insieme a tutti gli altri “protagonisti” di questa settimana televisiva con il peggio visto in tv nei vari canali da Rai1 a Canale 5.

