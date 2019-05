Francesca Cipriani vs Valentina Vignali/ “Io Stupida?”, stasera confronto al Grande Fratello

Al Grande Fratello 2019 si accende lo scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani. Questa sera, così come anticipato da Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5, le porte rosse della casa di Cinecittà si apriranno per consentire l’ingresso all’ex isolana, determinata a dirne quattro alla cestista. La Vignali, parlando con gli altri inquilini del reality, ha infatti definito l’opinionista di Barbara D’Urso come “la persona più stupida che ho incontrato”; qualche giorno fa, però, la maggiorata le ha risposto per le rime affidando la sua replica a un brevissimo messaggio su Twitter: “#ValentinaVignali mi avrebbe definita “una delle persone più stupide che abbia mai incontrato”, si legge sul profilo social della Cipriani, che ha aggiunto: “Non ci siamo mai incontrate e onestamente non sapevo neanche chi fosse”. Voleranno scintille tra le due?

Barbara D’Urso: “Francesca Cipriani vuole dire due cosette a Valentina”

Il faccia a faccia tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani è destinato a fare storia: la maggiorata ha infatti promesso di dare battaglia e sul suo profilo ufficiale su Twitter ha anticipato, almeno in parte, quello che potrebbe essere il tenore del loro imminente confronto. Citando quanto accaduto esattamente sette giorni fa in occasione del faccia a faccia che la cestista ha avuto con Ivana Icardi, la maggiorata ha detto: “Lei dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto… #GF16”. Darà il via a un’accesissima battaglia? Barbara D’Urso sembra non avere alcun dubbio: “Valentina Vignali ha avuto la sfortuna di dire che Francesca Cipriani è la donna più stupida che lei abbia mai conosciuto – ha anticipato la conduttrice a Pomeriggio 5 – Francesca purtroppo vuole entrare a dire due cosette a Valentina Vignali questa sera”. Ma cosa pensa il pubblico di questa ennesima querelle scatenata dalla giocatrice di basket?

I social tuonano contro Valentina Vignali, lite in arrivo con Francesca Cipriani

I telespettatori che seguono la vicenda sui social, a un passo dal confronto che nella casa del Grande Fratello 2019 vedrà contrapposte Valentina Vignali e Francesca Cipriani, sembrano tutti compatti e a favore di quest’ultima. La cestista, infatti, diverse volte si è dimostrata eccessivamente impetuosa, attirando su di sé numerose polemiche. “I maggiori successi si ottengono mostrandosi stupidi – scrive un telespettatore schierandosi apertamente dalla parte della Cipriani – il nemico ti sottovaluta e gliela metti nel…”, e poi ancora: “Brava @CiprianiFranci entra e mettila KO la Vignalona Falsona! #GF16”. Un utente scrive invece: “Valentina dovrebbe criticare più se stessa, invece di sputare su persone che non conosce realmente”, mentre un altro aggiunge: “La gente non capisce che crearsi un personaggio, magari divertente è difficile tanto quanto far ridere gli altri!”.



