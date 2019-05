Francesca De André/ Crederà al fidanzato Giorgio Tambellini? E sul razzismo.. (GF 16)

Francesca De André sta per ricevere delle spiegazioni in più riguardo al presunto tradimento del fidanzato. Nei giorni scorsi la sorella Fabrizia e il presunto traditore sono intervenuti per smentire tutto: a quanto pare al fianco di Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni, detta Roxy, ci sarebbero state anche altre persone, tagliate fuori in modo opportuno negli scatti pubblicati dal settimanale Oggi. A Domenica Live interviene proprio la bionda fatale che avrebbe fatto perdere la testa a Giorgio: anche lei è pronta a giurare che ci fossero altre due ragazze quel giorno, un’amica in comune con Francesca e la cugina del fidanzato. L’incontro poi riguardava solo il lavoro e nulla di più. Alfonso Signoretti però non ci sta. È sicuro che le foto siano originali e che la sua menzogna sia dimostrata anche da un altro particolare: nello scatto in cui posa al tavolino del bar con Giorgio, sono presenti infatti solo due caffè e non tre o quattro. Nessun dettaglio lascia pensare che quel giorno ci fossero altre due ragazze. Biagio D’Anelli invece giura di vedere qualche somiglianza fra quanto sta accadendo con la De André ed un episodio legato a un famoso giornalista, coinvolti entrambi in un gossip che ha Roxy come protagonista. Un ulteriore elemento che gli conferma come potrebbe essere tutto organizzato a tavolino solo per attirare telecamere e fotografi. Signoretti ha fatto inoltre notare che uno degli scatti è stato fatto a breve distanza: come mai Rosi e Giorgio non si sono accorti della presenza dei fotografi? Clicca qui per guardare il video di Roxy su Francesca De André.

Francesca De André contro Mila Suarez

Francesca De André è una delle protagoniste al negativo del GF 16 che finirà ancora una volta nel vortice della polemica. Sono sempre più duri i suoi attacchi a Mila Suarez, a cui ha detto davvero di tutto negli ultimi giorni. Dalla “scimmia” a “marchettara” ce n’è davvero per tutti i gusti ed il pubblico continua a chiedere a gran voce che venga espulsa, definendola al tempo stesso la protetta della conduttrice. In particolare gli ultimi giorni sono stati davvero ad alta tensione, tanto che le due hanno litigato non solo due volte durante il sabato, ma anche il giorno successivo. “Hai bisogno di curare quel cervellino là“, risponde di botto la modella marocchina, mentre gli altri presenti ancora una volta preferiscono non fare o dire nulla. Clicca qui per guardare il video di Francesca De Andrè e Mila Suarez. Nulla a che vedere comunque con la prima lite, fin troppo accesa anche agli occhi di Valentina Vignali, che ha richiesto al resto del gruppo di aiutarla a mantenere calma l’amica De André.

Il rapporto con Gennaro Lillio al Grande Fratello

Francesca De André si è salvata ancora una volta dal televoto del Grande Fratello 2019 e questo le permette di schivare la furia del pubblico da casa, ancora sicuro di non volerla nel loft. Non è una personalità semplice da gestire quella della gieffina, pronta a scattare anche per una briciola e dalla lingua tagliente. A farne le spese negli ultimi giorni è stato anche Gennaro Lillio, a cui si è avvicinata molto anche in seguito al presunto tradimento del fidanzato. Questo non ha evitato però al ragazzo di vivere un acceso scontro, per via di alcune parole riferite da Valentina Vignali, che avrebbe smascherato un gioco scherzoso del ragazzo. Non ci sono purtroppo margini per credere che la De André possa fare retromarcia. Il suo carattere è sempre acceso e non si può modificare in alcun modo. Vale davvero la pena continuare ad avere nella Casa una bomba orologeria che potrebbe scoppiare da un momento all’altro?

Troppo aggressiva: sarà espulsa?

Il GF 2019 non ha ancora finito di accendere i riflettori su Francesca De André e il presunto tradimento ricevuto da Giorgio Tambellini. Nella diretta di questa sera ci sarà infatti spazio per un nuovo approfondimento, anche perché le notizie ricevute durante la scorsa puntata hanno colpito duramente la ragazza. Sarebbe uno dei motivi che secondo Valentina Vignali l’avrebbero resa tesa come una molla negli ultimi giorni. Una giustificazione che comunque non convincono i social, sempre più sul piede di guerra: ancora una volta si richiede l’espulsione di Francesca ed il motivo è molto semplice. La sua parlata volgare, i tanti insulti diretti a diversi concorrenti e un atteggiamento sempre arrogante che sembra non piacere davvero a nessuno. Per molti ci sarebbero tutte le carte in regola per procedere con l’espulsione, fra cui la frase “gli dò fuoco” che ha inorridito Gessica Notaro. Il post di quest’ultima è stato usato da diversi spettatori per avvallare le sue parole, ovvero che messaggi come questo non devono assolutamente passare in sordina e che si augura che verranno presi dei provvedimenti. Per ora però sembra che Barbara d’Urso sia pronta solo a una blanda tirata d’orecchie alla ragazza.



