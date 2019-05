Francesca De Andrè denunciata?/ Amica di Mila Suarez: “è mobbing e bullismo” (GF 16)

Francesca De Andrè denunciata per i comportamenti che sta avendo all’interno della casa del Grande Fratello 2019? Sin dai primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, la De Andrè ha attaccato Mila Suarez. Dopo gli scontri che hanno avuto a causa di Alex Belli, Francesca De Andrè e Mila Suarez continuano ad essere ai ferri corti. Dopo aver accusato Mila di rubarle vestiti e sigarette, Francesca De Andrè si è scagliata contro la modella marocchina anche durante l’ultima cena che hanno fatto in casa. Assalita da un momento di malinconia, Mila si è allontanata dalla tavola per recarsi in giardino. Mentre posava il proprio piatto, però, ha fatto cadere un bicchiere, scioccando gli altri coinquilini che hanno pensato ad una reazione rabbiosa di Mila per attirare l’attenzione. La Suarez, però, ha ribadito di non averlo fatto intenzionalmente, ma in casa, continuano a pensarla così. Michael, Enrico, Kikò, Cristian, Francesca e Gennaro hanno ribadito di non alimentare la questione per darle visibilità. Tra tutti gli inquilini, quella più infastidita è stata proprio la De Andrè che potrebbe anche essere denunciata dall’amica di Mila Suarez che, stanca di vedere la modella marocchina attaccata dalla De Andrè, annuncia l’intenzione di adire le vie legali.

FRANCESCA DE ANDRE’, L’AMICA DI MILA SUAREZ: “HO GIA’ PRESO PROVVEDIMENTI”

Come riporta il portale Bitchy, Sabrina, la modella amica di Mila Suarez, attraverso i social, ha annunciato di aver preso dei provvedimenti contro Francesca De Andrè che, con i suoi comportamenti, starebbe causando sofferenza alla modella marocchina. “Ragazzi mi state scrivendo in tantissimi e vorrei rispondervi a tutti. Io posso solo dirvi che ho già preso provvedimenti”, scrive. Sabrina, poi, spiega anche i motivi che l’avrebbero spinta ad agire subito per tutelare l’amica Mila. “Sono stufa di vedere tutto questo mobbing e bullismo nei confronti di Mila Suarez. Dato che Mila è impossibilitata a difendersi per vie legali perché rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello, per conto suo agirò io per vie legali” – annuncia Sabrina che poi aggiunge – “Siccome questo non è più un gioco, ma sta diventando un massacro a livello pubblico ai danni di Mila, mi ritrovo nella posizione di dover agire. Pure non capendo perché gli autori non fermino questi atti di bullismo e di mobbing da parte di quest’ultima De Andrè. Francesca sta solo ed esclusivamente maltrattando Mila per la sua venale gelosia e come se non bastasse, ha lavorato per metterle tutto il gruppo contro, diffamandola giorno dopo giorno”.

L'AMICA DI MILA SUÁREZ VUOLE DENUNCIARE FRANCESCA DE ANDRÉ #GF16 ⚰️⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/wOmfCIblvo — Gorda💕 (@ehiaguilera) 3 maggio 2019





