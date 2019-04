Francesca De Andrè, diffida del padre Cristiano/ Lei lo nomina: “È super rifatto”

Francesca De Andrè avrebbe voluto parlare della sua storia nella casa del Grande Fratello 16, ma una diffida da parte di suo padre, Cristiano De Andrè, ha frenato ogni suo possibile racconto. La scelta successiva di suo padre, di rilasciare alcune dichiarazioni sul suo conto, l’ha mandata su tutte le furie e, nel corso dell’ultima diretta, Francesca ha ribadito la veridicità della sua versione: “Se c’è una persona che diffama, e l’ho denunciata proprio per questo, è lui, che ha scritto un libro pubblico. […] È quasi nauseabondo doverlo ripetere in continuazione – ha aggiunto la figlia di De Andrè – io ho vinto una causa dove l’ho diffamato perché lui ha pubblicato un libro diffamatorio, pieno di menzogne, e io le ho documentate vincendo una causa”. L’inquilina di Cinecittà ha poi ribadito il proprio punto di vista sulla vicenda, aggiungendo che suo padre “è tutto tranne che una vittima”: “Basta scrivere il suo nome e cognome su Google”.

“Si è rifatto”, Francesca De Andrè infrange la diffida?

Dopo la diffida ricevuta da suo padre Cristiano, Francesca De Andrè non è riuscita a mantenere fede al suo proposito fino alla fine. Nell’ultima diretta del Grande Fratello 16, nonostante il monito della conduttrice, la concorrente non ha nascosto il dolore che nella vita le ha causato suo padre, parlando di lui come una persona molto diversa da quella che appare in pubblico. Ma non è l’unica volta che Francesca De Andrè ha violato l’avvertimento che suo padre le ha fatto recapitare: qualche giorno fa, l’inquilina del reality ha parlato di lui svelando alcuni dettagli poco noti ai più: “Perse la testa per l’ex moglie di un amico – ha rivelato Francesca De Andrè – Poi mio padre da giovane era bellissimo, è cambiato molto, ma non era come l’hai visto. Si è rifatto. Se ti faccio vedere delle foto da giovane non ci credi, è super rifatto, delle robe assurde”.

“Lui sistemerebbe tutti al proprio posto”

Francesca De Andrè non può parlare di suo padre Cristiano come vorrebbe, ma c’è una presenza nella sua vita che non l’ha mai abbandonata. Si tratta di suo nonno, il cantautore Fabrizio De Andrè, che anche se è scomparso nel lontano 1999, continua a scaldarle il cuore con il suo dolce ricordo. “Mi emoziono”, ha detto fra le lacrime l’inquilina del Grande Fratello 16. “Fosse vivo lui, potessi parlarci a casa mia… Lui sistemerebbe tutti al proprio posto”. Pur senza alcun riferimento, è chiaro che l’inquilina del Grande Fratello 16 si riferisse al complicato rapporto con suo padre, una vicenda per la quale è certa che suo nonno, indimenticabile artista italiano, riuscirebbe a dire la sua rimettendo ogni cosa al posto giusto. Tutti gli occhi, però, sono puntati sulla questione della diffida: dopo aver parlato di suo padre, Francesca De Andrè rischia un’azione legale?



