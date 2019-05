Francesca de André e Gennaro Lillio/ Coccole sotto le coperte: lui reagisce.. (GF 16)

Francesca De André e Gennaro Lillio sono sempre più vicini. Nella casa del Grande Fratello 2019, il feeling tra la figlia di Cristiano De Andrè e il bel napoletano cresce sempre di più. La De Andrè che, nella scorsa puntata, è stata messa di fronte alle foto del fidanzato Giorgio con un’altra ragazza, in attesa di scoprire se sia stata davvero tradita, si sta aggrappando a Gennaro con cui l’attrazione fisica è evidente. Nelle scorse ore, Gennaro e Francesca si sono concessi un momento lontani dagli altri concorrenti. Sul letto, sotto le coperte, i due si sono scambiati delle dolci coccole e la reazione di lui, stando a quello che ha notato il popolo del web, non sarebbe stata amichevole. Tra Gennaro e Francesca, dunque, il rapporto sta diventando sempre più forte, anche se il napoetano si sta trattenendo per rispettare la situazione della coinquilina.

Francesca De André e Gennaro Lillio: “vogio vederti felice”

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono poi confrontati in giardino e il bel napoletano ha espresso i propri sentimenti. “Hai mai pensato che io mi potessi legare a te nonostante tu avessi una storia? E che non mi sono mai allontanato da te per vederti felice senza pensare a me?” e aggiunge “Avrei potuto fare dieci passi indietro quando mi sono reso conto di essermi legato a te” non nascondendo di essere molto coinvolto. Francesca ha confessato di essere molto turbata dalla situazione non riuscendo a trattenere le lacrime. “So che finita questa esperienza tu hai la tua vita, la tua storia mentre io uscirò e so che fuori nessuno mi aspetta, quindi per me è difficile starti vicino” sottolinea Gennaro spiegandole di aver paura di perdere il legame che si è creato. Il napoletano, infine, conclude rassicurando la De Andrè che spera di non perderlo come amico: “Devi stare tranquilla perché il legame che ho creato con te me lo porterò fuori e adesso mi fa trascorrere le giornate in un modo diverso, ti voglio bene e ti voglio vedere felice”.

