Francesca De Andrè e Valentina Vignali espulse dal Grande Fratello?/ Provvedimento o solo un richiamo

Francesca De Andrè e Valentina Vignali rischiano un provvedimento disciplinare?

Francesca De Andrè e Valentina Vignali del Grande Fratello 2019 nell’ultima settimana hanno scatenato una serie di accesi litigi contro Mila Suarez, ormai da giorni vittima designata delle loro pesanti accuse. Querelle che non sono andate giù al pubblico del reality, che suoi social continua a chiedere la squalifica delle due concorrenti. Al centro della richiesta ci sarebbero frasi, frecciatine e parole al vetriolo nei confronti dell’inquilina marocchina, che già la scorsa settimana è stata duramente attaccata dalla cestista con una frase choc (“Qualcuno le dà un po’ di pisello?”, ndr) che ha indignato i social. I concorrenti della casa di Cinecittà, dopo i recenti presunti sfottò nei confronti di Michael Terlizzi, erano stati già avvisati da Barbara D’Urso sulla non tollerabilità, da parte della produzione del reality, di ulteriori atti di bullismo. Le due inquiline sono a rischio squalifica?

Le frasi choc di Valentina Vignali nella casa del Grande Fratello 2019

Francesca De Andrè e Valentina Vignali sono oggi a rischio squalifica per quelli che agli occhi di tutti sembrerebbero veri e propri atti di bullismo. Ma vediamo cosa è accaduto nel dettaglio: qualche giorno fa, Mila Suarez ha chiesto a Michael Terlizzi se fosse attratto da qualche ragazza fra quelle all’interno del reality; Terlizzi, da parte sua ha ribadito quanto detto fino a oggi, spiegando di non nutrire alcun interesse per nessuna. A questo punto, si legge su IlGiornale.it, sarebbe intervenuta Valentina Vignali, che avrebbe suggerito al figlio di Franco Terlizzi la risposta da darle in futuro: “Le devi dire: ‘Mila, è un invito volontario? Vuoi succhi*rmelo? Fai pure non è che devi chiedermelo'”. Questa risposta, però, non è sfuggita al popolo di Twitter, che a mezzo social – e in vista dei frequenti attacchi all’indirizzo della showgirl marocchina – ha richiesto un provvedimento di espulsione per la cestista.

Nel mirino del Grande Fratello anche Francesca De Andrè

Naturalmente, sono in molti ad attendere un provvedimento di espulsione anche per Francesca De Andrè, protagonista, ormai da giorni, di continui litigi con Mila Suarez. “A me fa senso. Oh, io Erika l’ho limonata, quella piuttosto di toccarla mi taglio le vene”, avrebbe detto la figlia di Cristiano De Andrè, come riporta Bitchyf.it. “Lei sa di narghilè. Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno”. E poi ancora “Ma vaffan***o scema. Povera cretina. A me non mi buttano via gli uomini, non mi buttano via, mi cercano. Ti rode il cul*. Rosica! Vai a fare un po’ di esercizi che c’hai la cellulite. Vai scema, che non hai solo i buchi nel cervello, ma anche nel cul*. A scimmia! Vaffancul* hai rotto il ca***. Sei una pazza di merd*, mi hai rotto i cogli**i”. A queste offese si aggiungerebbe la dichiarazione al vetriolo di Guendalina Canessa, che qualche giorno fa, parlando della concorrente marocchina con Valentina Vignali e la De Andrè, ha affermato: “Fa facce che neanche in un film por*o, io mi vergogno per lei. Se un giorno mi vedete in quello stato datemi due cazzotti in faccia eh! Ma manco se fossi Jennifer Lopez farei quelle facce lì a mignot*a”.



