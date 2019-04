Francesca De Andrè ed Erica, bacio saffico al GF 2019/ Video: “Tira fuori la lingua!”

Ormoni in tempesta al Grande Fratello 2019 e forse non proprio per gioco ma per qualcosa di più. Questa volta non si parla di Daniele e nemmeno della bella Mila, ma di due ragazze che nei giorni scorsi avevano già dato “spettacolo” durante un gioco di obbligo o verità e che in queste ore hanno fatto lo stesso spinte dalla bella Valentina Vignali. Le due protagoniste sono Francesca de Andrè e la bella amica Erica che proprio in un momento di gioco, al cospetto di Valentina e di Michael Terlizzi, non si sono tirate indietro quando è arrivato il momento di “affondare la lingua” e non nel senso letterale del termine, anzi. La Vignali ha chiesto ad Erica se volesse fare obbligo o verità e lei ha scelto il primo, perché la seconda la annoia un po’, ed è stato in quel momento che la sua coinquilina ha chiesto un bacio con la lingua a Francesca, seduta proprio accanto a lei.

IL BACIO SAFFICO TRA FRANCESCA ED ERICA

Erica sembrava quasi intimidita dalla cosa, almeno a parole, mentre con le mani continuava a gesticolare e attirare l’attenzione della sua compagna di viaggio che, sistemata la sua treccia, si è lanciata sulla collega al grido di: “Tira fuori la lingua”. Il bacio si è prolungato un po’, almeno da parte di Francesca de Andrè, mentre Erica si è poi tirata indietro. Il pubblico già è convinto che tra le due possa presto succedere qualcosa di più di un semplice bacio per gioco visto che giocano un po’ su questo loro speciale feeling. E’ inutile dire che non sono mancate risate, sorrisini e incitazione da parte dei compagni che hanno assistito al bacio bis. Succederà ancora? Se ne parlerà in puntata? In attesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA